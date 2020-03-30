Весь медперсонал старше 63 лет в Кишиневе отправлен в отпуск

Меры в столице приняты на фоне увеличения случаев инфицирования коронавирусом сотрудников медицинских учреждений в Молдове.

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Управление здравоохранения примэрии (мэрии) Кишинева, в соответствии с распоряжением правительства, принятым на прошлой неделе, заявило, что весь персонал медицинских учреждений, чей возраст превышает 63 года, отправлен в отпуск.

Об этом на оперативном заседании муниципальных служб сообщил генеральный примар (мэр) столицы Ион Чебан.

Из 263 подтвержденных в Молдове случаев заражения COVID-19 в 60 эпизодах (около 23% от числа заболевших) речь идет о медицинском персонале и людях, чья деятельность связана с медицинским сектором, заявил в понедельник глава Национального агентства общественного здоровья Николай Фуртунэ.

В числе заболевших —врачи, парамедики, медсестры, фельдшеры, санитарки и водители.

При этом, из 60 человек, у которых диагностирована коронавирусная инфекция, только в 9 случаях было установлено, что инфицирование произошло во время оказания услуг медицинской помощи. На работе были заражены четыре врача, три медсестры и две санитарки.

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