22:05 30 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.91
  • USD18.09
  • RUB0.23
  • RON4.12
  • UAH0.65
Поиск
Прохождение техосмотра

Как в Приднестровье будет проводиться техосмотр авто в реалиях карантина

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
Получить короткую ссылку
72 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200330/29706729/kak-v-pridnestrove-budet-provoditsya-tekhosmotr-avto-v-realiyakh-karantina.html

В управлении автоинспекция рассказали, какие меры предприняты в связи с продлением чрезвычайного положения на территории приднестровского региона.

ТИРАСПОЛЬ, 30 мар – Sputnik. В связи с введением чрезвычайного положения в Приднестровье МРЭО временно не ведут прием граждан. Однако станции техосмотра работают в прежнем режиме.

"Пройти технический осмотр транспортного средства необходимо не позднее срока, указанного в талоне о прохождении ТС", - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Автомобильный пункт пропуска на границе. Архивное фото
© Sputnik / Александр Полегенько
Мир за сутки: закрытие границ, ситуация с коронавирусом в мире и Молдове
Если истекает срок действия водительского удостоверения, обменять его на новое можно в течение 180 дней. Если водитель не укладывается в предусмотренный срок из-за введенного карантина, то продление водительского удостоверения будет рассмотрено в индивидуальном порядке.

Правоохранители предлагают для более детальной информации обращаться в дежурную часть Управления автоинспекции МВД Приднестровья.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

На Moldexpo создадут больницу - подтвердились еще 32 случая COVID-19
Как в Приднестровье собираются пополнять медперсонал в борьбе с COVID-19
Теги:
автомобиль, техосмотр, карантин, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пациент городской клинической больницы № 40 в Коммунарке смотрит в окно.
Главная больница по лечению коронавируса в России: вид снаружи и изнутри
Режим ЧП, штрафы и тюремный срок – как страны борются с коронавирусом
Режим ЧП, штрафы и тюремный срок: как в мире борются с коронавирусом - видео
Валютные поступления в Молдову (февраль 2020)
Денежные переводы в Молдову: факты и цифры

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться