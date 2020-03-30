Как в Приднестровье будет проводиться техосмотр авто в реалиях карантина

В управлении автоинспекция рассказали, какие меры предприняты в связи с продлением чрезвычайного положения на территории приднестровского региона.

ТИРАСПОЛЬ, 30 мар – Sputnik. В связи с введением чрезвычайного положения в Приднестровье МРЭО временно не ведут прием граждан. Однако станции техосмотра работают в прежнем режиме.

"Пройти технический осмотр транспортного средства необходимо не позднее срока, указанного в талоне о прохождении ТС", - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Если истекает срок действия водительского удостоверения, обменять его на новое можно в течение 180 дней. Если водитель не укладывается в предусмотренный срок из-за введенного карантина, то продление водительского удостоверения будет рассмотрено в индивидуальном порядке.

Правоохранители предлагают для более детальной информации обращаться в дежурную часть Управления автоинспекции МВД Приднестровья.

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