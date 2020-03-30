Как в Приднестровье будет проводиться техосмотр авто в реалиях карантина

ТИРАСПОЛЬ, 30 мар – Sputnik. В связи с введением чрезвычайного положения в Приднестровье МРЭО временно не ведут прием граждан. Однако станции техосмотра работают в прежнем режиме.
"Пройти технический осмотр транспортного средства необходимо не позднее срока, указанного в талоне о прохождении ТС", - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.
Правоохранители предлагают для более детальной информации обращаться в дежурную часть Управления автоинспекции МВД Приднестровья.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK