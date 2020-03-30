Как будут выплачиваться пенсии и зарплаты в условиях чрезвычайного положения

Зарплаты и пенсии будут выплачиваться в том же объеме, как и было запланировано. Власти готовятся принять меры по поддержке и частного сектора.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Усилия правительства сейчас направлены на то, чтобы остановить распространение вируса, а обязательства государственного бюджета исполняются в нормальном режиме. Об этом в интервью Sputnik заявил советник премьера Олег Тофилат.

"Правительство знает, что нужно делать. Любой кабинет министров, который сейчас говорит, что у него есть план, - это популизм или отсутствие профессионализма. Потому что план строится на расчетах. Сейчас не может идти речи о цифрах и предположениях, насколько велика будет глубина экономического кризиса. Понятно, что необходимо делать прямо сейчас. Если карантин продлится два месяца, то речь идет об одном типе мер, а если эта ситуация затянется на шесть месяцев, то о других", - сказал собеседник.

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По его словам, в данный момент усилия правительства направлены на то, чтобы остановить распространение коронавируса нового типа.

"Что касается экономический стороны, то обязательства государственного бюджета исполняются в нормальном режиме. Возможно, что в следующем месяцев таких проблем тоже не будет. Что касается мая, пока не могу говорить. Но не ожидаем проблем на следующий триместр", - сказал Тофилат.

Как считает эксперт, стабильность налогово-бюджетной системы и баланс бюджета в Молдове на несколько месяцев достаточно хорошие.

"Повторяю, все бюджетные обязательства будут соблюдены. Что касается частного сектора, то мы примем определенные меры для секторов, которые испытывают наибольшие трудности. И пенсии будут проиндексированы в соответствии с законом", - заключил собеседник.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 263 случая заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 13 случаев выздоровления от COVID-19.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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