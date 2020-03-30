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Как власти помогут соотечественникам вернуться в Молдову

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (396)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200330/29708228/dodon-rasskazal-kak-vlasti-pomogut-sootechestvennikam-vernutsya-moldova.html

Глава республики пояснил, что министерство иностранных дел и евроинтеграции формирует списки желающих вернуться домой - приоритет отдается в первую очередь нескольким категориям граждан.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что власти республики будут постепенно организовывать чартерные рейсы для перевозки соотечественников, которые оказались за рубежом, с учетом объявленного в стране чрезвычайного положения из-за коронавируса нового типа.

Он еще раз подтвердил позицию властей, которые хотят, чтобы граждане Молдовы, находящиеся за границей, вернулись домой.

"Но в тоже время надо учитывать повышенный риск роста случаев "импорта" коронавируса. Отмечу, что каждый день у нас регистрируется по 2-3 новых случая, все остальное внутренняя передача. То есть нам удалось понизить риск массового ввоза этого вируса в Молдову", - отметил Додон.

По его словам, государство будет постепенно организовывать чартерные рейсы для тех граждан Молдовы, которые хотят вернуться домой.

Игорь Додон
© Sputnik / Rodion Proca
Додон обратился к представителям молдавской диаспоры за рубежом

"Практически каждый день будут чартерные рейсы. Но, отмечу, что это будет делаться на официальном уровне – на уровне министерства иностранных дел и европейской интеграции, которое утвердило инструкцию для всех посольств. Формируются списки. В первую очередь в эти списки будут вноситься мамы с детьми, студенты, больные люди, семьи, которым нужно вернуться домой. Прошу понимания со стороны сограждан", - сказал глава республики.

Президент рассказал, как происходит процедура - министерство иностранных дел и евроинтеграции через посольства составляет списки и предлагает их комиссии по чрезвычайным ситуациям. "Комиссия в контакте с авиакомпаниями заказывает и организует эти чартеры", - пояснил Додон.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 263 случая заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 13 случаев выздоровления от COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (396)

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