Как власти помогут соотечественникам вернуться в Молдову

Глава республики пояснил, что министерство иностранных дел и евроинтеграции формирует списки желающих вернуться домой - приоритет отдается в первую очередь нескольким категориям граждан.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что власти республики будут постепенно организовывать чартерные рейсы для перевозки соотечественников, которые оказались за рубежом, с учетом объявленного в стране чрезвычайного положения из-за коронавируса нового типа.

Он еще раз подтвердил позицию властей, которые хотят, чтобы граждане Молдовы, находящиеся за границей, вернулись домой.

"Но в тоже время надо учитывать повышенный риск роста случаев "импорта" коронавируса. Отмечу, что каждый день у нас регистрируется по 2-3 новых случая, все остальное внутренняя передача. То есть нам удалось понизить риск массового ввоза этого вируса в Молдову", - отметил Додон.

По его словам, государство будет постепенно организовывать чартерные рейсы для тех граждан Молдовы, которые хотят вернуться домой.

"Практически каждый день будут чартерные рейсы. Но, отмечу, что это будет делаться на официальном уровне – на уровне министерства иностранных дел и европейской интеграции, которое утвердило инструкцию для всех посольств. Формируются списки. В первую очередь в эти списки будут вноситься мамы с детьми, студенты, больные люди, семьи, которым нужно вернуться домой. Прошу понимания со стороны сограждан", - сказал глава республики.

Президент рассказал, как происходит процедура - министерство иностранных дел и евроинтеграции через посольства составляет списки и предлагает их комиссии по чрезвычайным ситуациям. "Комиссия в контакте с авиакомпаниями заказывает и организует эти чартеры", - пояснил Додон.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 263 случая заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 13 случаев выздоровления от COVID-19.

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