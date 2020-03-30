В Молдове выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом

Таким образом, к настоящему моменту общее число людей, инфицированных COVID-19, в Молдове достигло 298 человек.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. В Молдове подтвердились еще 35 случаев коронавируса нового типа. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на брифинге в понедельник.

"После обработки 169 тестов подтвердились 35 случаев инфекции COVID-19", - заявила глава Минздрава.

По ее словам, в шести случаях речь идет об "импорте" инфекции — из Румынии (3 человека), Великобритании (2 человека) и Белоруссии (1 человек).

В остальных 29 случаях передача вируса произошла внутри страны. Новые случаи зарегистрированы в Кишиневе (17 случаев), Штефан-Водэ (5 случаев), Сороке, Кагуле и Яловенах (по 2 случая), а также в Оргееве и в Страшенах (по 1 случаю).

Распределение по возрасту среди новых заболевших: дети в возрасте до 10 лет - 2 случая, люди от 10 до 20 лет - 4 случая, от 20 до 30 лет - 4 случая, от 30 до 40 лет - 9 случаев, от 40 до 50 лет - 2 случая, от 50 до 60 лет - 10 случаев, от 60 до 70 лет - 2 случая и от 70 до 80 лет - также 2 случая.

Вместе с тем, в понедельник из детской инфекционной больницы выписаны первые двое детей, повторные тесты на COVID-19 которых показали отрицательный результат. Об этом заявила глава Минздрава.

"Таким образом, в общей сложности у нас 15 выздоровевших", - отметил премьер Ион Кику.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 298 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта.

В республике зафиксированы и 15 случаев выздоровления от COVID-19.

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