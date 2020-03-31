ЧП в Молдове - как "переписать квартиру" и получить совет юриста

КИШИНЕВ, 31 мар - Sputnik. Нотариусы, адвокаты и судебные исполнители продолжат предоставлять гражданам услуги юридического характера, несмотря на чрезвычайное положение. Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве Молдовы.

Несоблюдение этими категориями специалистов своих служебных обязанностей, по решению Комиссии, будет квалифицировано как дисциплинарное профессиональное правонарушение. Соответственно, специалисты, нарушившие озвученные предписания, будут исключены из профессии. © Sputnik / Miroslav Rotari Виорел Морарь останется под стражей — суд отказал и адвокатам, и прокурорам

"Прекращение чрезвычайного положения не снимает дисциплинарную ответственность, согласно положениям распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям", - говорится в документе.

Контроль над соблюдением озвученными категориями специалистов своих обязанностей возложен на министерство юстиции республики.

Условия ЧП в Молдове

Граждане Молдовы, которые будут находиться вне дома, должны в обязательном порядке иметь при себе документ, удостоверяющий личность. С 28 марта будет запрещено находиться на улице группами, превышающими 3 человека, за исключением близких родственников.

Бюджетники с субботы, 28 марта, в течение 9 дней, в том числе всю следующую неделю, работать не будут - соответствующее решение было принято в четверг вечером на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве Молдовы.

Члены комиссии поддержали соответствующую инициативу, предложенную главой государства. Об этом заявил в ходе брифинга премьер-министр Ион Кику.

На следующей неделе устанавливается особый режим работы для бюджетников - специалисты могут ознакомиться с ним на веб-странице правительства. Но все бюджетники, вне зависимости от того, будут работать они на своих местах (в случаях необходимости) или удаленно, будут получать заработную плату.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 298 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 18 случаев выздоровления от COVID-19.

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