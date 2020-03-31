В борьбе с COVID-19: что делают в Приднестровье для пациентов и врачей

ТИРАСПОЛЬ, 31 мар – Sputnik. Меню для тех, кто содержится в карантинных изоляторах, в срочном порядке будет пересмотрено. Такое поручение дал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
"В госпитале и учреждениях, предназначенных для временного пребывания граждан, являющихся потенциальными носителями инфекции, должны быть созданы максимально комфортные в имеющихся обстоятельствах условия. Важно обеспечить полноценное питание", - сказал Красносельский.
Другие меры
Как сообщили в пресс-службе приднестровского лидера, на территории оздоровительного комплекса "Днестровские зори", в корпусах которого будут жить врачи, работающие с носителями COVID-19, также для улучшения условий содержания намереваются организовать доступ к сети интернет и телевещанию.
И для врачей
Позаботятся также и о врачах. Местное текстильное предприятие уже изготовило для лечебных учреждений маски, теперь они делают другие, не менее важные для врачей средства защиты – халаты. Производство не остановится до тех пор, пока потребность не будет покрыта полностью, подчеркнул Красносельский.
Между тем, провели инвентаризацию аппаратов искусственной вентиляции легких. На данный момент в регионе в наличии 84 функционирующих аппарата. Семь находятся в ремонте и будут возвращены в строй в ближайшее время. Еще 17 ИВЛ диагностируются.
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