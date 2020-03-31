В борьбе с COVID-19: что делают в Приднестровье для пациентов и врачей

Для медиков в срочном порядке шьют халаты, а тем, кто уже попал под их наблюдение в госпитале, готовят улучшенные условия.

ТИРАСПОЛЬ, 31 мар – Sputnik. Меню для тех, кто содержится в карантинных изоляторах, в срочном порядке будет пересмотрено. Такое поручение дал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"В госпитале и учреждениях, предназначенных для временного пребывания граждан, являющихся потенциальными носителями инфекции, должны быть созданы максимально комфортные в имеющихся обстоятельствах условия. Важно обеспечить полноценное питание", - сказал Красносельский.

Другие меры

Как сообщили в пресс-службе приднестровского лидера, на территории оздоровительного комплекса "Днестровские зори", в корпусах которого будут жить врачи, работающие с носителями COVID-19, также для улучшения условий содержания намереваются организовать доступ к сети интернет и телевещанию.

И для врачей

После получения отрицательных результатов лабораторных исследований проб находившиеся в изоляции на базе профилактория "Солнечный" сотрудники Молдавской ГРЭС отправлены на домашний карантин по месту жительства. Помещения санатория тщательной обработали. После чего туда доставили пациентов и сотрудников пульмонологического отделения РКБ Тирасполя, закрытого в связи с тем, что среди находящихся на лечении был выявлен носитель COVID-19.

Позаботятся также и о врачах. Местное текстильное предприятие уже изготовило для лечебных учреждений маски, теперь они делают другие, не менее важные для врачей средства защиты – халаты. Производство не остановится до тех пор, пока потребность не будет покрыта полностью, подчеркнул Красносельский.

Между тем, провели инвентаризацию аппаратов искусственной вентиляции легких. На данный момент в регионе в наличии 84 функционирующих аппарата. Семь находятся в ремонте и будут возвращены в строй в ближайшее время. Еще 17 ИВЛ диагностируются.

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