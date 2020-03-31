Пандемия изменила планы: люди, которым пришлось отложить свадьбы и крестины

КИШИНЕВ, 31 мар - Sputnik. Многочисленные пары в нашей стране начали готовиться к свадьбе или крестинам еще с прошлого года. Эти праздничные события они планировали провести в мае 2020. Никто из них тогда и представить не мог, что праздничные мероприятия придется отменить или отложить из-за пандемии коронавируса.

Некоторые уверены, что это второй шанс для всех еще раз подумать, правильно ли они выбрали человека, с которым хотят создать семью.

Однако не все воспринимают это в положительном ключе, многие пары находятся в отчаянии. Андриан и Мэдэлина проживают в Теленештском районе и планировали официально вступить в брак 1 мая. Когда они узнали о введении режима чрезвычайного положения в стране, им пришлось отложить свой праздник.

© Photo : Facebook / Mădălina Purici Будущие жених и невеста Андриан и Мэдэлина.

Будущая невеста рассказала для Sputnik Молдова, что еще до объявления властей о введении таких строгих мер, у нее уже все было готово.

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"Мы очень расстроились, что пришлось перенести дату свадьбы. У нас уже был выбран и ресторан, и музыка, а также фото и видео операторы. Мы перенесли свадьбу на октябрь, но все-равно переживаем, что нынешняя ситуация может сохраниться. Это может повлиять и на то, что наши близкие из-за границы не смогут приехать, чтобы разделить с нами эту радость", - отметила Мэдэлина.

COVID-19 разрушил планы и тех, кто готовился справлять крестины. Ионела и Вячеслав хотели крестить своего сына Себастьяна 3 мая, а потом отметить это событие в одном из ресторанов столицы.

Семья выбрала музыкантов и фотографов для празднования и даже выплатила им аванс.

Из-за режима чрезвычайного положения они также были вынуждены отложить мероприятие, пока на июль.

"Мы решили сменить дату еще на прошлой неделе. Мы сначала хотели все уточнить, будет ли в ресторане свободный день, а также смогут ли в тот период отработать другие специалисты, которых мы наняли. Придется теперь сделать новые пригласительные, так как дата теперь неправильная. Очень надеемся, что мы все выйдем из этого карантина как можно скорее", - сказала Ионела Доска-Жункэ.

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Сейчас даже музыканты в сложной ситуации. Певица Анна Гурэу заявила Sputnik Молдова, что некоторые пары перенесли свадьбы на несколько месяцев, а другие и вовсе отменили.

"Действительно сложная ситуация для обеих сторон. Но мы стараемся не унывать и оставаться оптимистами. Я пытаюсь как-то поддержать молодоженов. Все же важнее всем нам быть здоровыми, а праздники потом справим с Божьей помощью", - сказала исполнительница.

Рестораторы в свою очередь отметили, что им ежедневно звонят клиенты, запланировавшие мероприятия в их заведениях, и просят отложить события. К такому прибегают в основном заказчики банкетов на май.

"Все звонившие в отчаянии и спрашивают, что делать. Очевидно, наш им совет - отложить все праздники на последующие месяцы", - подчеркнула администратор одного из ресторанов в Кишиневе.

В Молдове с 17 марта до 15 мая действует режим чрезвычайного положения в связи с рисками распространения коронавируса нового типа, который предполагает также и запрет на проведение массовых мероприятий.

Президент Молдовы Игорь Додон ранее заявил, что экономические агенты, которые пострадают от ограничительных мер, получат помощь от государства.

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