С 1 апреля "Почта Молдовы" будет выдавать пенсии и пособия в особом режиме

На время действия чрезвычайного положения в Молдове госпредприятие организует безопасное получение пенсий и пособий, согласно распоряжению Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. C 1 апреля 2020 года государственное предприятие "Почта Молдовы" при участии сотрудников МВД обеспечит получение на дому пенсий и других социальных пособий для пожилых людей.

"В соответствии с распоряжением №3 от 23 марта с 1 апреля 2020 года с помощью работников МВД будет обеспечено получение на дому пенсий и других социальных пособий", - уточнила представитель почтовой службы для Sputnik Молдова.

Кроме того, "Почта Молдовы" обеспечит выплату соцпомощи в своих отделениях на основании выданных Национальной кассой социального страхования списков бенефициаров (финансовая, единовременная, социальная помощь и пособие на холодный период года). Решение принято для того, чтобы госпредприятие смогло выдать эти социальные выплаты в своих отделениях бенефициарам, независимо от их места проживания или прописки. При этом, как уточнили в "Почте Молдовы", будет обеспечен контролируемый режим доступа людей в помещение и соблюдение ими социальной дистанции.

Служба также сообщает, что график работы всех почтовых отделений в стране изменен. С 08.00 до 16.00 работают отделения в муниципии Кишинев, а с 08.00 до 14.00 - районные отделения.

Защита пожилых - прежде всего

Вопрос о необходимости обеспечить бесперебойную выплату пенсий с учетом того факта, что граждане старшего поколения входят в группу повышенного риска инфицирования коронавирусом, был поднят и на еженедельном совещании руководства страны.

"Чтобы предотвратить скопление людей при получении пенсий, мы решили утвердить определенные механизмы", - подчеркнул президент Молдовы Игорь Додон.

О том, что с 1 апреля для предотвращения распространения COVID-19 и обеспечения безопасности людей в возрасте для них будет организован разнос пенсий и социальных пособий, заявил и премьер-министр Молдовы Ион Кику после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Это необходимо, чтобы избежать скоплений возле почтовых офисов и филиалов банков", — сказал он.

Премьер-министр обратился к пожилым людям с настоятельной просьбой не покидать дом без особой необходимости.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 298 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 18 случаев выздоровления от COVID-19.

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