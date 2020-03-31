С 1 апреля "Почта Молдовы" будет выдавать пенсии и пособия в особом режиме

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. C 1 апреля 2020 года государственное предприятие "Почта Молдовы" при участии сотрудников МВД обеспечит получение на дому пенсий и других социальных пособий для пожилых людей.
"В соответствии с распоряжением №3 от 23 марта с 1 апреля 2020 года с помощью работников МВД будет обеспечено получение на дому пенсий и других социальных пособий", - уточнила представитель почтовой службы для Sputnik Молдова.
Служба также сообщает, что график работы всех почтовых отделений в стране изменен. С 08.00 до 16.00 работают отделения в муниципии Кишинев, а с 08.00 до 14.00 - районные отделения.
Защита пожилых - прежде всего
Вопрос о необходимости обеспечить бесперебойную выплату пенсий с учетом того факта, что граждане старшего поколения входят в группу повышенного риска инфицирования коронавирусом, был поднят и на еженедельном совещании руководства страны.
"Чтобы предотвратить скопление людей при получении пенсий, мы решили утвердить определенные механизмы", - подчеркнул президент Молдовы Игорь Додон.
"Это необходимо, чтобы избежать скоплений возле почтовых офисов и филиалов банков", — сказал он.
Премьер-министр обратился к пожилым людям с настоятельной просьбой не покидать дом без особой необходимости.
Коронавирус в Молдове
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 298 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 18 случаев выздоровления от COVID-19.
Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK