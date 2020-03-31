Ион Чебан показал, где на Moldexpo разместят карантинный центр

В лечебном центре в Кишиневе будут проводить тесты для пациентов, у которых подозревается наличие коронавирусной инфекции.

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан вместе с претором сектора Буюканы Вадимом Брынзанюком осмотрел павильон выставочного центра Moldexpo, где по решению руководства страны будет оборудован лечебный центр. Предусматривается, что там будут проводиться тесты для пациентов, у которых подозревается наличие COVID-19.

"Примэрия Кишинева окажет всю необходимую поддержку по переоборудованию выставочных павильонов, что позволит обеспечить обслуживание как можно большего числа граждан", - написал Чебан в Facebook.

Ранее премьер-министр Ион Кику заявил, что в Кишиневе будет создан лечебный центр, который разместят на территории МВЦ Moldexpo.

Предусмотрено, что на каждого пациента в этом импровизированном медучреждении будет приходиться по 7-8 квадратных метров площади. Работы по переоборудованию павильонов планируется завершить к середине недели.

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