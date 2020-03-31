16:27 31 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.12
  • USD18.17
  • RUB0.23
  • RON4.17
  • UAH0.65
Поиск
Moldexpo. Архивное фото

Ион Чебан показал, где на Moldexpo разместят карантинный центр

© Sputnik / Victor Ciobanu
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (413)
320 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200331/29717803/ion-ceban-pokazal-gde-na-moldexpo-razmestyat-karantinnyy-tsentr.html

В лечебном центре в Кишиневе будут проводить тесты для пациентов, у которых подозревается наличие коронавирусной инфекции.

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан вместе с претором сектора Буюканы Вадимом Брынзанюком осмотрел павильон выставочного центра Moldexpo, где по решению руководства страны будет оборудован лечебный центр. Предусматривается, что там будут проводиться тесты для пациентов, у которых подозревается наличие COVID-19.

"Примэрия Кишинева окажет всю необходимую поддержку по переоборудованию выставочных павильонов, что позволит обеспечить обслуживание как можно большего числа граждан", - написал Чебан в Facebook.

Ранее премьер-министр Ион Кику заявил, что в Кишиневе будет создан лечебный центр, который разместят на территории МВЦ Moldexpo.

Предусмотрено, что на каждого пациента в этом импровизированном медучреждении будет приходиться по 7-8 квадратных метров площади. Работы по переоборудованию павильонов планируется завершить к середине недели.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 298 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 18 случаев выздоровления от COVID-19.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (413)

По теме

Примэрия онлайн: Чебан рассказал о ходе борьбы с коронавирусом в Кишиневе
Режим ЧП, штрафы и тюремный срок: как в мире борются с коронавирусом - видео
Додон рассказал, кого в Молдове проверяют на коронавирус
Теги:
коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пациент городской клинической больницы № 40 в Коммунарке смотрит в окно.
Главная больница по лечению коронавируса в России: вид снаружи и изнутри
Режим ЧП, штрафы и тюремный срок – как страны борются с коронавирусом
Режим ЧП, штрафы и тюремный срок: как в мире борются с коронавирусом - видео
Валютные поступления в Молдову (февраль 2020)
Денежные переводы в Молдову: факты и цифры

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться