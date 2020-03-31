На пользу Кишиневу - добровольцы борются с распространением коронавируса

КИШИНЕВ, 31 мар - Sputnik. Более трехсот молодых людей включились в молдавской столице в работы по дезинфекции мест массового пользования - парков, игровых площадок, дворов многоэтажных домов.
Облаченные в специальную одежду, маски и перчатки, они обрабатывают химическим раствором, убивающим бактерии, все эти места в городе. Инициатива принадлежит молодежному спортивному движению "Воевод" и фонду экологического развития EcoDava.© AFP 2019 / HECTOR RETAMAL
"Мы связались с представители местной власти и советниками и определили план действий. Все мы хорошо экипированы, соблюдаем меры эпидемической предосторожности. Мы помогли обработать все скамейки в центральном парке, ряд детских площадок и скверов в городе", - рассказал корреспонденту Sputnik Молдова председатель движения EcoDava Игорь Сырбу.
По словам собеседника, в этот период граждане Молдовы должны с особой строгостью следить за соблюдением мер личной гигиены и как можно чаще проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств в своих домах и квартирах.
Коронавирус в Молдове
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 298 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 18 случаев выздоровления от COVID-19.
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