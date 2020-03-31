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Центральный рынок

Центральный рынок Кишинева останется закрытым до окончания режима ЧП

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200331/29719446/tsentralnyy-rynok-chisinau-ostanetsya-zakrytym-do-okonchaniya-rezhima-chp.html

Период приостановки деятельности торговых предприятий на главном рынке столицы может быть продлен в случае, если это будет продиктовано эпидемиологической ситуацией.

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Центральный рынок Кишинева, а также все торговые площади, расположенные по адресу Митрополит Варлаам, 63, останутся закрытыми на весь период действия чрезвычайного положения.

Кишинев в Чрезвычайной ситуации - Центральный рынок, Центральный автовокзал
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Режим ЧП: что происходит на Центральном рынке и автовокзале - видео

Об этом говорится в распоряжении, которое подписал генеральный примар (мэр) столицы Ион Чебан.

В зависимости от эпидемиологической ситуации, приостановка деятельности Центрального рынка может быть продлена, отмечается в документе.

Согласно предыдущему распоряжению примэрии, Центральный рынок был закрыт на период с 16 марта до 1 апреля. Срок действия режима чрезвычайного положения, установленного в Республике Молдова, истекает 15 мая.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 298 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 18 случаев выздоровления от COVID-19.

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Теги:
Центральный рынок


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