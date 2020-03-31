Центральный рынок Кишинева останется закрытым до окончания режима ЧП

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Центральный рынок Кишинева, а также все торговые площади, расположенные по адресу Митрополит Варлаам, 63, останутся закрытыми на весь период действия чрезвычайного положения.
Об этом говорится в распоряжении, которое подписал генеральный примар (мэр) столицы Ион Чебан.
В зависимости от эпидемиологической ситуации, приостановка деятельности Центрального рынка может быть продлена, отмечается в документе.
Согласно предыдущему распоряжению примэрии, Центральный рынок был закрыт на период с 16 марта до 1 апреля. Срок действия режима чрезвычайного положения, установленного в Республике Молдова, истекает 15 мая.
Коронавирус в Молдове
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 298 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 18 случаев выздоровления от COVID-19.
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