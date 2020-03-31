В Молдове врачам посвятили эмоциональную песню

Молдавский композитор и исполнитель Кости Бурлаку вместе с поэтессой Радмилой Попович-Параскив написали песню, посвятив ее врачам – героям, которые находятся в первых рядах в борьбе за человеческие жизни.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. В молдавском сегменте Интернета появилась песня, посвященная медикам, которые борются за здоровье и жизни людей. Автор композиции Кости Бурлаку озаглавил ее хештегами #TotulVaFiBine #Doctore! (#ВсеБудетХорошо #Доктор!).

Общество Песня, посвященная врачам

"Еще в прошлом году хотели записать такую песню. Сейчас вспомнили об этой идее. Связался с Радмилой Попович. Она написала стихи, которые отражают реальность – будни врачей: бессонные ночи, дни напролет, проведенные в больнице без отдыха", - заявил Бурлаку в интервью Sputnik.

По его словам, этой песней он хотел бы придать медицинским работникам сил, терпения, здоровья.

"Известно, что многие врачи нуждаются в повышении зарплаты, а также в других важных вещах. Мы, артисты, делаем то, что можем, и поддерживаем их от всей душой", - сказал исполнитель.

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