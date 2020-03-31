В Молдове подтверждены 55 новых случаев заражения коронавирусом

К настоящему моменту общее число людей, инфицированных COVID-19, в Республике Молдова достигло 353 человек.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. В Молдове подтвердились еще 55 случаев коронавируса нового типа. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на брифинге во вторник.

"После обработки 280 тестов подтвердились 55 случаев инфекции COVID-19", - заявила глава Минздрава.

По ее словам, в семи случаях речь идет об "импорте" инфекции - из Великобритании и Австрии, а в остальных произошла внутренняя передача вируса. Такие эпизоды отмечены в Кишиневе - 11, в Штефан-Водэ - 10, в Сороках - 9, в Кагуле - 5, в Яловенах - 2, в Бричанах, Оргееве, Сынджерей, Тараклии - по одному, а в Приднестровье - 7.

"Поступили две партии - 5 тысяч 760 тестов и 2 тысячи 400 тестов. Речь идет о тестах, которые были приобретены из источников Глобального фонда. Спасибо партнерам за оказанную поддержку", - отметила Думбрэвяну.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 353 случая заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В Приднестровье сообщили о смерти 55-летней тираспольчанки - анализ на COVID-19 был готов уже после того, как она скончалась.

В Молдове зафиксированы и 22 случаев выздоровления от COVID-19.

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