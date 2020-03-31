Пасха-2020: доставят ли в Молдову Благодатный огонь из Иерусалима

Представитель Кишиневско-Молдавской митрополии заявил Sputnik, что пока рано говорить о том, как будет проходить процедура празднования Пасхи в республике.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Благодатный огонь в этом году не доставят в Молдову из Иерусалима из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik пресс-секретарь Кишиневско-Молдавской митрополии Вадим Кейбаш.

"В этом году Молдавская митрополия не организовывает делегацию, чтобы поехать в Иерусалим из-за объективных причин в связи с нынешней ситуаций, потому что нельзя решить в этом контексте вопросы, связанные с логистикой. В этом году будем праздновать без огня из Иерусалима", - сказал собеседник.

По его словам, о том, как будет проходить процедура празднования Пасхи в Молдове, пока говорить рано.

"Еще есть время до Пасхи. Надеемся на милость Божию, что все успокоиться и появиться возможность праздновать нормально", - заключил Кейбаш.

Схождение Благодатного огня — чудо, которое происходит каждый год накануне православной Пасхи в Иерусалимском храме Гроба Господня. В этом году Светлое Воскресение Христово верующие будут праздновать 19 апреля.

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Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 298 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 18 случаев выздоровления от COVID-19.

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Ситуация с коронавирусом в мире

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысила 800 тысяча человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

К 15.40 по кишиневскому времени число заболевших COVID-19 в мире составляло 801 тысячи 400. Из них 172 тысяч 657 человек выздоровели, 38 тысяч 743 погибли.

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