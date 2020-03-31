Ветераны МВД о том, справляется ли полиция с условиями чрезвычайного положения

Офицеры полиции в отставке проанализировали ситуацию с соблюдением правопорядка в Молдове в условиях введенного до 15 мая в Молдове чрезвычайного положения в связи с опасностью распространения коронавируса.

КИШИНЕВ, 31 мар - Sputnik. Ситуация с введением в республике чрезвычайного положения тяжела для сотрудников полиции морально, психологически. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентами Sputnik Молдова экс-вице-министр МВД Борис Муравский.

Он отметил, что неизвестность, связанная с невозможностью предугадать сроки завершения мировой пандемии и предсказать развитие ситуации в Молдове, многих пугает.

Акцент – на подготовку рядовых

“Мне трудно сказать, насколько они подготовлены. На днях я пошел в магазин и был остановлен патрульными – одним карабинером и рядовым Нацармии. Меня удивило то, что они начали меня отчитывать. К сожалению, я пришел к выводу, что их не совсем качественно инструктировали”, - подчеркнул собеседник.

Ветеран МВД настаивает: в сложившейся ситуации сотрудники полиции не должны вести себя, как воспитатели, а уважительно обратиться к гражданину страны, попросить его как можно быстрее вернуться домой в условия самоизоляции. © Sputnik / Miroslav Rotari Возвращение в карантин под эскортом: полиция искала беглеца полдня

“Командиры и младшего состава полицейских кадров, и служащих Нацармии должны учитывать все аспекты подготовки ребят, патрулирующих улицы Кишинева и других населенных пунктов Молдовы”, - сказал собеседник.

Меняется характер преступлений

Снижение уровня преступности, которое зафиксировали в период карантина, по словам ветерана МВД, - объяснимо, ведь по всей стране закрылись увеселительные заведения и исчез риск преступлений, совершенных на почве алкогольного опьянения. Однако, как утверждает офицер, в этой ситуации может возрасти число преступлений, совершаемых в бытовых условиях, случаев домашнего насилия.

В свою очередь, ветеран МВД, полковник полиции в отставке, экс-вице-министр внутренних дел Геннадий Косован заявил корреспонденту Sputnik, что снижение уровня преступности, особенно квартирных краж, в период действующего в республике чрезвычайного положения, - неудивительно.

“Домушникам” сложно совершать такие преступления, когда фактически вся срана сидит в самоизоляции. © Sputnik / Rodion Proca В условиях карантина: молдавская полиция призывает следить за детьми

Полиция должна быть начеку

“К сожалению, сейчас в сельской местности происходят кражи домашней птицы, скота. Это объясняется тем, что вместе с законопослушными гражданами из Европы в Молдову вернулись и те, кто нечист на руку. Но, если карантин затянется, в стране могут происходить имущественные преступления с применением прямого физического насилия, когда граждан будут грабить в их домах. Аналогичная ситуация была в 90-е годы”, - отметил Косован.

Для криминалитета нет моральных ценностей, рецидивисты всегда не преминут возможностью поживиться за чужой счет, уверен ветеран МВД.

“Полиция должна в условиях чрезвычайного положения обратить внимание именно на эту категорию жителей страны”, - уточнил собеседник.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 353 случая заболевания COVID-19 и четыре - гибели (включая Приднестровье) из-за него. В республике зафиксированы и 22 случая выздоровления от COVID-19.

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