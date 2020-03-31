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Еще один пациент с коронавирусом скончался в Молдове – Минздрав

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (418)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200331/29722893/esche-odin-patsient-s-koronavirusom-skonchalsya-moldova-minzdrav.html

Речь идет о пациенте из Бричанского района. Он находился в Единецкой районной больнице. Сейчас специалисты устанавливают круг его общения.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. В Молдове скончался еще один пациент, у которого диагностировали COVID-19. Об этом заявила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну на брифинге во вторник.

"Сегодня мы получили информацию от коллег из Единец. Речь идет о мужчине из другого района, который скончался. Когда у него брали анализы, потому что были подозрения на COVID-19, была скрыта информация о том, что он контактировал с несколькими людьми. В результате он контактировал с врачами", - сказала ДУмбровияну.

По ее словам, когда пациента госпитализировали и брали анализы, он потерял сознание. "Врачи приняли решение, что в таком состоянии его нельзя перевозить в специализированное медучреждение. Его изолировали до получения результатов анализов. Но когда получили анализы, человек уже скончался. Сейчас устанавливается круг его общения", - отметила министр.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 298 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, еще одна, работник скорой помощи, - 27 марта. В Приднестровье сообщили о смерти 55-летней тираспольчанки.

В республике зафиксированы и 22 случаев выздоровления от COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (418)

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