Помощь психолога во время карантина: в Приднестровье запущена горячая линия

В приднестровском регионе психологи подключились к решению возможных эмоциональных проблем в связи с развивающейся ситуацией по коронавирусу.

ТИРАСПОЛЬ, 31 мар – Sputnik. В Приднестровье заработала горячая линия по оказанию психологической помощи в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в партии "Обновление", которое оказывает поддержку начинанию Ассоциации практических психологов.

Психологи бесплатно оказывают поддержку приднестровцам во время тревожных новостей о пандемии и вынужденной самоизоляции. Представитель ассоциации Наталья Килинская рассказала, что есть уже подключенные телефонные номера, и каждый может обратиться за помощью психолога.

"Карантин – наиболее эффективная мера сдерживания пандемии коронавируса, при этом социальная изоляция может привести и к депрессии, и к тревожным расстройствам. Настроение людей варьируется от равнодушия до серьезных, острых панических состояний", - отметила психолог.

По ее словам, люди часто спрашивают, как справиться с тревогой, как строить в условиях карантина взаимоотношения с детьми, которые сейчас учатся дома, с другими членами семьи, как организовать дома свое рабочее пространство.

"Состояние тревоги, возбуждение передается другим людям, тем, кто рядом, так же, как и состояние спокойствия, душевного комфорта, уверенности в себе. Не нужно стесняться звонить на горячую линию – есть возможность быстро помочь себе и другим, переломить ситуацию", - сказала Килинская.

Проект по организации горячей линии нуждающимся в психологической поддержке называется "Зеленая линия".

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