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Помощь психолога во время карантина: в Приднестровье запущена горячая линия

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200331/29724470/pomosch-psikhologa-vo-vremya-karantina-v-pridnestrove-zapuschena-goryachaya-liniya.html

В приднестровском регионе психологи подключились к решению возможных эмоциональных проблем в связи с развивающейся ситуацией по коронавирусу.

ТИРАСПОЛЬ, 31 мар – Sputnik. В Приднестровье заработала горячая линия по оказанию психологической помощи в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в партии "Обновление", которое оказывает поддержку начинанию Ассоциации практических психологов.

Медработники надевают свои средства индивидуальной защиты перед началом работы
© AFP 2019 / MARCO BERTORELLO
Насколько Приднестровье готово к удару коронавируса
Психологи бесплатно оказывают поддержку приднестровцам во время тревожных новостей о пандемии и вынужденной самоизоляции. Представитель ассоциации Наталья Килинская рассказала, что есть уже подключенные телефонные номера, и каждый может обратиться за помощью психолога.

"Карантин – наиболее эффективная мера сдерживания пандемии коронавируса, при этом социальная изоляция может привести и к депрессии, и к тревожным расстройствам.  Настроение людей варьируется от равнодушия до серьезных, острых панических состояний", - отметила психолог.

По ее словам, люди часто спрашивают, как справиться с тревогой, как строить в условиях карантина взаимоотношения с детьми, которые сейчас учатся дома, с другими членами семьи, как организовать дома свое рабочее пространство.

"Состояние тревоги, возбуждение передается другим людям, тем, кто рядом, так же, как и состояние спокойствия, душевного комфорта, уверенности в себе. Не нужно стесняться звонить на горячую линию – есть возможность быстро помочь себе и другим, переломить ситуацию", - сказала Килинская.

Проект по организации горячей линии нуждающимся в психологической поддержке называется "Зеленая линия".

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Теги:
психологическое здоровье, советы психолога, психология, психологи, горячая линия, карантин, Приднестровье


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