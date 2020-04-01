Для всех: новые запреты и правила в Приднестровье из-за ситуации с COVID-19

Такая мера стала вынужденной реакцией на изменяющуюся в приднестровском регионе ситуацию по коронавирусу.

ТИРАСПОЛЬ, 1 апр – Sputnik. Семь из 38 результатов приднестровских пациентов, полученных за последние сутки из кишиневской лаборатории, оказались положительными. Среди них и пробы умершей пациентки. Таким образом, в Приднестровье зарегистрировано 24 случая заболевания COVID-19.

Об этой ситуации и новых запретах говорили на плановом заседании Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения вируса, которое прошло в режиме видео-конференции.

Ситуация за день

На данный момент в Слободзейском госпитале, куда привозят пациентов с симптомами COVID-19, находятся 69 человек.

Лабораторно не подтверждено пока наличие коронавируса у другой скончавшейся в этой больнице женщины – жительницы Слободзеи, у которой диагностирована была двусторонняя пневмония на фоне сахарного диабета. Не было коронавирусной инфекции в организме умершего 70-летнего пациента, также госпитализированного с двусторонним воспалением легких вкупе с почечной недостаточностью.

Руководитель штаба Руслан Мова рассказал, что захоронение умерших носителей коронавируса будет проходить с принятием особых мер предосторожности. Перечень рекомендаций уже разработан.

Проверка врачей и новые правила оформления больничных

По мнению лидера Приднестровья Вадима Красносельского, проверке лечебных учреждений на соблюдение медперсоналом ограничительных и защитных мер необходимо уделить повышенное внимание, так как практика показала, что рассчитывать на сознательность медиков приходится не всегда.

"Это подтвердили инспекционные посещения медучреждений, осуществленные руководством штаба по всему региону. Решено не в рекомендательном, а в приказном порядке запретить медикам принимать граждан, посещающих поликлиники по причинам, не связанным с оказанием срочной медицинской помощи", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Штабом введен запрет на оформление больничных листов в регистратурах медучреждений. В случае отсутствия технической возможности реализации электронного документооборота заявление должно приниматься в телефонном режиме, а бланк доставляться по адресу получателя. Надобность в нахождении профильных врачей в кабинетах сведена к нулю, в связи с чем в учреждениях будет организовано дежурство, а остальных медиков максимально задействуют в медобслуживании граждан на дому – по вызову.

Изучение опыта коллег по созданию лаборатории

На совещании затронули еще одну актуальную тему – лабораторные исследования анализов граждан на выявление коронавируса в самом Приднестровье. На данный момент Тирасполь отправляет пробы приднестровцев на исследование в Кишинев.

"Учитывая активное его распространение и растущий спрос на данный вид исследований, Кишинев может в какой-то момент не справиться с наплывом проб. Приднестровье должно быть готово к любому развитию событий", - отметили в пресс-службе.

Пока рассматривается несколько потенциальных баз. Изучается опыт других государств.

Карантинные базы

По мнению Красносельского, также необходимо подготовить базы для одномоментного размещения не менее 2000 человек на случай массового распространения вируса.

"Все бюрократические процедуры должны уйти на второй план: главное сейчас привести в порядок, оснастить, обеспечить средствами защиты, оборудованием и лекарственными препаратами все потенциальные площадки медизоляторов. Немаловажно и кадровое обеспечение", - подчеркнул он.

В лабораторию Кишинева на данный моменты отправлены анализы 21 приднестровца. Под особым контролем сотрудников правоохранительных органов и медиков продолжают оставаться трое приднестровцев, которые 28 марта прилетели из Италии. Признаков недомогания у них нет. Все они направлены по месту жительства (в села Малаешты и Чобручи и город Бендеры) на домашний карантин.

За минувшие сутки на территорию региона въехало 40 приднестровцев, которым необходимо будет соблюдать домашний карантин в течение 14 суток.

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