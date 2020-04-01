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В Минздраве обнародовали новые данные по ситуации с коронавирусом
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Без права выхода: абхазы о борьбе с коронавирусом в разных странах
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Что же такое коронавирус и как с ним быть? Ни духи, ни водка не помогут, все проще
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Третий человек скончался от коронавируса в Казахстане
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В ЖК сегодня планируют утвердить новых вице-премьера и главу Минздрава
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Товарооборот Таджикистана со странами ШОС превысил полмиллиона долларов
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Число зараженных COVID-19 в Узбекистане достигло 173 человек
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