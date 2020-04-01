В Минздраве обнародовали новые данные по ситуации с коронавирусом

Глава Минздрава рассказала о том, в каком состоянии находятся пациенты, госпитализированные с коронавирусной инфекцией.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. К утру среды в Молдове зарегистрированы 353 случая заболевания коронавирусом нового типа, заявила на брифинге министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

"К настоящему моменту подтверждены 353 случая заболевания коронавирусом нового типа", - сказала глава Минздрава.

На данный момент случаев ввоза в страну вируса, как уточнила министр, - 73 (граждане вернулись из Италии, Украины, Великобритании, Франции, Румынии, России, Швейцарии, Чехии, Германии, Болгарии, Беларуси и Австрии), остальные эпизоды - местная передача внутри страны (Кишинев, Хынчешты, Штефан-Водэ, Сорока, Яловены, Кагул, Сынджерей, Каушаны, Новые Анены, Тараклия, Рышканы, Оргеев, Бельцы, Страшены, Кантемир, Бричаны и Приднестровье).

По словам Думбрэвяну, динамика состояния здоровья у пациентов больницы Тома Чорбэ следующая: у 26 зараженных тяжелое состояние здоровья, у 64 состояние средней степени тяжести и у остальных - удовлетворительное.

В муниципальной детской клинической инфекционной больнице находятся 22 ребенка и 11 родителей. У 27 (10 взрослых и 17 детей) состояние здоровья среднее, а у остальных - удовлетворительное.

В Республиканскую клиническую больницу госпитализированы 15 человек. У четверых пациентов состояние здоровья среднее, у остальных – тяжелое.

Еще один пациент находится в Институте матери и ребенка. Речь идет о женщине, у которой удовлетворительное состояние и первый тест показал негативный результат. "Если при повторной проверке итог будет тот же, то ее выпишут", - пояснила министр.

Она также добавила, что 82 человека находятся в клинической больнице Минздрава. У 31 пациента состояние средней степени тяжести, а у 51 - удовлетворительное.

В Бельцах госпитализированы 16 человек, у 10 состояние среднее, а у шестерых - удовлетворительное.

В больнице в Каушанах находятся 14 человек, у пятерых из них состояние среднее, у остальных - удовлетворительное.

В больнице Архангела Михаила сейчас - четверо пациентов. Их состояние среднее.

В кагульской больнице есть один человек, у которого подтверждено наличие коронавируса нового типа.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 353 случая заболевания COVID-19. В республике зафиксированы 4 смерти (в том числе одна в Приднестровье) и 22 случая выздоровления от COVID-19.

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