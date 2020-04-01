Эксклюзив: глава МВД – о мерах, предпринимаемых полицией в борьбе с COVID-19

В эксклюзивном интервью радиостудии Sputnik Молдова министр внутренних дел Павел Войку рассказал о мерах, которые предпринимаются сотрудниками правоохранительных органов страны по недопущению распространения COVID-19.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Молдова не смогла избежать "импорта" на свою территорию коронавируса, поскольку наши сограждане массово возвращались из Италии, Испании и ряда других стран, где ранее были зафиксированы вспышки COVID-19. Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова рассказал глава МВД республики Павел Войку.

"С момента возникновения пандемии сотрудники Пограничной полиции были на первой линии на пути проникновения COVID-19 в страну. Мы cейчас ведем войну с вирусом, мы учитываем рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Сотрудники Пограничной полиции при МВД обладают спектром защитных средств – медицинскими масками, дезинфицирующим гелем, современными цифровыми термометрами, двумя тепловизорами, посредством которых всем въезжающим в страну измеряют температуру тела", - отметил Войку.

Министр назвал поток прибывающих сейчас в республику людей "не таким большим", заверив граждан, что органы внутренних дел в состоянии на данный момент отследить состояние здоровья людей с симптомами вирусного заболевания. В частности, когда возникают подозрения по кому-то из прибывающих граждан, их временно изолируют для того, чтобы потом передать в руки врачей для дальнейшего контроля.

"Власти стран ЕС приняли решение о прекращении авиасообщения с рядом стран, в которых есть риск распространения вируса нового типа. Молдова также предприняла подобные меры за исключением ряда чартерных рейсов. Это – действенная мера", - уточнил министр.

Более того, в качестве мер предосторожности были закрыты большинство наземных пограничных КПП с Украиной и Румынией, действуют лишь некоторые, где проводится более тщательный досмотр граждан, въезжающих в страну.

"Заполнение эпидемиологических листков, где граждане берут личную ответственность за нахождение в условиях карантина, - это та мера, которую предприняла именно Молдова, в большинстве стран такой меры безопасности не существует", - отметил собеседник.

Сотрудники полиции также тщательно следят за тем, чтобы граждане находились в условиях карантина, самоизоляции. Заполнение этого листка и несоблюдение карантинных норм ведет к административным санкциям граждан, которые игнорируют эти ограничения.

Более того, министр призвал к ответственности тех жителей страны, кто не соблюдает карантинных ограничений при чрезвычайном положении, объявленном из-за опасности распространения COVID-19. В частности, некоторые жители Молдовы и Кишинева возмущались, когда сотрудники полиции запрещали им в минувшие выходные заниматься приготовлением шашлыков во дворах.

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Коснулся министр и тех граждан страны, которые в поздние вечерние и ночные часы необоснованно находятся на улице. Таких полуночников сотрудники полиции провожают до двери их дома, не прибегая к более жестким мерам.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 353 случая заболевания COVID-19. В республике зафиксированы 4 смерти (в том числе одна в Приднестровье) и 22 случая выздоровления от COVID-19.

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