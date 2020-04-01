"Оставайтесь дома!" - полиция призывает граждан Молдовы не выходить на улицы

Сотрудники полиции старательно проводят спецрейды по улицам городов Молдовы с призывом к гражданам оставаться в самоизоляции и не подвергать себя вирусной угрозе.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. Меры, предпринимаемые полицией Молдовы в борьбе с распространением коронавируса на территории республики, достойны уважения.

Свидетельство тому - не только конкретные действия, которые сотрудники МВД республики предпринимают на границах страны и в населенных пунктах, а и широкая информационная кампания, запущенная сотрудниками полиции.

"Оставайтесь дома, на подвергайте себя и своих близких риску заражения COVID-19!", - соответствующее обращение через громкоговорители полицейских автомобилей, которые курсируют по улицам городов страны специальными рейдами по 4-5 машин, слышат все жители даже на самых последних этажах высотных домов.

В эфире радиостудии Sputnik Молдова Павел Войку также рассказал, какие меры предпринимают служители органов правопорядка по отношению к тем гражданам, которые необоснованно находятся на улице, особенно в вечерние и ночные часы.

"Сотрудники полиции препровождают их до дома", - уточнил глава МВД.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 353 случая заболевания COVID-19. В республике зафиксированы 4 смерти (в том числе одна в Приднестровье) и 22 случая выздоровления от COVID-19.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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