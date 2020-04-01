13:22 01 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.96
  • USD18.23
  • RUB0.23
  • RON4.14
  • UAH0.66
Поиск
Машина полиции, архивное фото.

"Оставайтесь дома!" - полиция призывает граждан Молдовы не выходить на улицы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
31620
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200401/29728695/ostavaytes-doma-politsiya-prizyvaet-grazhdan-ne-vykhodit-na-ulitsy.html

Сотрудники полиции старательно проводят спецрейды по улицам городов Молдовы с призывом к гражданам оставаться в самоизоляции и не подвергать себя вирусной угрозе.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. Меры, предпринимаемые полицией Молдовы в борьбе с распространением коронавируса на территории республики, достойны уважения. 

Свидетельство тому - не только конкретные действия, которые сотрудники МВД республики предпринимают на границах страны и в населенных пунктах, а и широкая информационная кампания, запущенная сотрудниками полиции.

"Оставайтесь дома, на подвергайте себя и своих близких риску заражения COVID-19!", - соответствующее обращение через громкоговорители полицейских автомобилей, которые курсируют по улицам городов страны специальными рейдами по 4-5 машин, слышат все жители даже на самых последних этажах высотных домов. 

В эфире радиостудии Sputnik Молдова Павел Войку также рассказал, какие меры предпринимают служители органов правопорядка по отношению к тем гражданам, которые необоснованно находятся на улице, особенно в вечерние и ночные часы. 

"Сотрудники полиции препровождают их до дома", - уточнил глава МВД.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 353 случая заболевания COVID-19. В республике зафиксированы 4 смерти (в том числе одна в Приднестровье) и 22 случая выздоровления от COVID-19.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

В Минздраве обнародовали новые данные по ситуации с коронавирусом
Насколько Приднестровье готово к удару коронавируса
Три лаборатории в Молдове могут проводить тесты на коронавирус
Теги:
улицы, рейд, предупреждение, полиция


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Московский проспект пуст
Вторая неделя режима ЧП в Молдове – в Кишиневе тишина и порядок
Россия доставила в Италию 30 аппаратов ИВЛ
Россия доставила в Италию 30 аппаратов ИВЛ - видео
Валютные поступления в Молдову (февраль 2020)
Денежные переводы в Молдову: факты и цифры

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться