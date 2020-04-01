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Молдавские леи

В апреле более 680 тысяч пенсионеров получат проиндексированные пенсии

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200401/29729226/v-aprele-bolee-680-tysyach-pensionerov-poluchat-proindeksirovannye-pensii.html

Национальная касса социального страхования сообщает, что с 1 апреля 2020 года пенсии проиндексированы на 4,83 процента.

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. По сообщению Национальной кассы социального страхования, в соответствии с постановлением правительства, будут проиндексированы пенсии для 682 тысяч 194 получателей. Коэффициент индексации был рассчитан в соответствии со среднегодовым ростом индекса потребительских цен за последние три года.

Очередь в почтовое отделение.
© Sputnik / Yuriy Anna
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Под индексацию попадают пенсии по возрасту, пенсии государственных служащих, сотрудников таможни, пенсии, установленные в соответствии с законом о социальной защите граждан, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы, пенсии, установленные в соответствии с законом о пенсионном обеспечении военнослужащих, а также пенсии командного состава и служащих органов внутренних дел и Генерального инспектората карабинеров.

Механизм индексации применялся также для пособий по инвалидности, возникающих в результате несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний, и ежемесячных денежных компенсаций, установленных для участников ликвидации последствий чернобыльской катастрофы.

Таким образом, начиная с 1 апреля, размер минимальной пенсии по возрасту составит тысячу 131,46 лея. До индексации минимальная пенсия выплачивалась в размере тысячи 79,33 лея.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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Размер минимальной пенсии по инвалидности составит, в соответствии с категорией, 848,60 лея, 792,02 лея и 565,73 лея.

Ранее парламент принял решение о том, что пенсии отныне будут индексироваться дважды в год – 1 апреля и 1 октября. Согласно одобренным изменениям, 1 апреля индексация составит 4,8%. Что касается даты 1 октября, то профильное министерство предложило провести индексацию всем пенсионерам, а не только тем, уровень доходов которых находился ниже отметки прожиточного минимума, как было предложено ранее.

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