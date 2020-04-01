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Пожарные в Теленештах спасли десять тысяч цыплят от огня

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200401/29730001/pozharnye-v-teleneshtakh-spasli-desyat-tysyach-kur-ot-ognya.html

За последние сутки спасатели и пожарные, сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям выезжали на вызовы более 50 раз.

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Два пожарных расчета боролись с огнем в селе Коропчень Теленештского района, где загорелась строящаяся птицефабрика.

По сообщению Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, благодаря оперативному вмешательству пожарных бригад удалось спасти 10 тысяч цыплят, а также 14 свиней в соседней постройке. Вместе с тем, 120 птиц уберечь от огня не смогли.

Было установлено, что загорелась крыша птицефабрики, площадь возгорания составила 120 квадратных метров. При пожаре никто из людей не пострадал.

За последние сутки спасатели и пожарные выезжали на вызовы более 50 раз.

Ранее в селе Томай Леовского района во время пожара в частном домовладении сгорели 35 овец. Огонь охватил стог сена и пристройку к жилому дому.

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Теги:
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