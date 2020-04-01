За две недели с помощью МИДЕИ в Молдову вернулись четыре тысячи граждан

Большинство обращений в диппредставительства Молдовы за рубежом с просьбой о помощи в возвращении зарегистрированы в России, Франции и Великобритании.

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Благодаря вмешательству МИДЕИ за последние две недели в Молдову из-за рубежа вернулись более четырех тысяч граждан страны. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Олег Цуля после телеконференции, проведенной с главами посольств и консульств Молдовы.

За последние десять дней, по информации, предоставленной дипмиссиями Молдовы за рубежом, больше всего молдавских граждан обратились за помощью в пересечении границ в России — 840 человек, во Франции — 660 человек и в Великобритании — 398 человек. Значительное число обращений зафиксировано в таких странах как Украина (355 человек), Италия (180), Израиль (159), Турция (155) и Румыния (115).

Помощь в пересечении границ Германии, Польши и Украины была оказана 195 гражданам Молдовы, а границ Эстонии, Литвы и Латвии — 68 гражданам.

Министерство рекомендует гражданам Молдовы, которые оказались в трудной ситуации и нуждаются в консульской помощи за границей, обращаться в дипломатические представительства Молдовы в этих странах или звонить в колл-центр МИДЕИ по номеру (+373 22) 78 87 22.

На сайте МИДЕИ и на странице министерства в Facebook можно найти актуальную информацию и номера телефонов посольств и консульств Молдовы за рубежом.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 353 случая заболевания COVID-19. В республике зафиксированы 4 смерти пациентов с коронавирусом (в том числе одна в Приднестровье) и 22 случая выздоровления от COVID-19.

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