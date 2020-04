Додон: анализируется возможность открытия дополнительных карантинных центров

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что в настоящее время анализируется возможность создания дополнительных карантинных центров, открытия региональных лабораторий в Бельцах, Кагуле, Комрате, Единцах и Приднестровском регионе, а также новых койко-мест в больницах.

Об этом глава республики сообщил на заседании кризисного центра муниципального уровня, где приняли участие представители исполнительной власти, главы муниципальных предприятий, вице-мэры Кишинева.

"В ходе встречи обсудили ситуацию в городе, планы, связанные с борьбой и предотвращением инфицирования вирусом нового типа COVID-19, а также вопросы взаимодействия с государственными органами. Высоко оценил тот факт, что городские управления работают, город чистый, регулярно проводится дезинфекция, общественный транспорт работает по ранее установленному графику, чтобы обеспечивать нормальную функциональность столицы", - сказал Додон.

По его мнению, большинство кишиневцев осознают риск и опасность, связанную с распространением коронавируса, и ведут себя ответственно.

Президент убежден, что совместные решительные меры помогут преодолеть эти вызовы.