Додон: анализируется возможность открытия дополнительных карантинных центров

Как считает глава республики, в дальнейшем число инфицированных COVID-19 может вырасти, поэтому власти должны быть подготовленными к следующему, гораздо более сложному этапу, с которым придется столкнуться.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что в настоящее время анализируется возможность создания дополнительных карантинных центров, открытия региональных лабораторий в Бельцах, Кагуле, Комрате, Единцах и Приднестровском регионе, а также новых койко-мест в больницах.

Об этом глава республики сообщил на заседании кризисного центра муниципального уровня, где приняли участие представители исполнительной власти, главы муниципальных предприятий, вице-мэры Кишинева.

"В ходе встречи обсудили ситуацию в городе, планы, связанные с борьбой и предотвращением инфицирования вирусом нового типа COVID-19, а также вопросы взаимодействия с государственными органами. Высоко оценил тот факт, что городские управления работают, город чистый, регулярно проводится дезинфекция, общественный транспорт работает по ранее установленному графику, чтобы обеспечивать нормальную функциональность столицы", - сказал Додон.

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По его мнению, большинство кишиневцев осознают риск и опасность, связанную с распространением коронавируса, и ведут себя ответственно.

"Обратил внимание на то, что в дальнейшем число инфицированных может вырасти, так что мы должны быть подготовленными к следующему, гораздо более сложному этапу, с которым нам придется столкнуться. В настоящее время мы анализируем возможность создания дополнительных карантинных центров, открытия региональных лабораторий в Бельцах, Кагуле, Комрате, Единцах и Приднестровском регионе, а также новых койко-мест в больницах", - сказал Додон.

Президент убежден, что совместные решительные меры помогут преодолеть эти вызовы.

"Особенно надо учитывать, что Кишинев – населенный пункт с самым высоким уровнем риска инфицирования коронавирусом, принимая во внимание концентрацию населения. В столичном регионе живет почти миллион человек, или одна треть населения Молдовы. Здесь самый большой поток граждан, здесь же перевозят и лечат значительную часть инфицированных пациентов в стране", - сказал глава республики.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 353 случая заболевания COVID-19. В республике зафиксированы 4 смерти пациентов с коронавирусом (в том числе одна в Приднестровье) и 22 случая выздоровления от COVID-19.

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