Удаленное обучение в Молдове: министр образования - о том, как это будет

Продолжение удаленного обучения учеников и студентов требует максимальной концентрации усилий и внимания - глава профильного министерства обратился ко всем учащимся, их родителям и педагогам республики.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований разработало методический план по удаленному обучению лицеистов и студентов в Молдове. При разработке национального документа учитывался опыт стран, оказавшихся в аналогичной с Молдовой ситуации в связи с опасностью распространения коронавируса. Об этом на брифинге в среду рассказал министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров.

"С такими резкими переменами сложно справиться. Существуют технические и логистические трудности. Но дидактические коллективы делают все возможное, чтобы не только в полной мере реализовать учебные программы, но и внушить терпение детям в сложный период чрезвычайного положения", - заявил Шаров.

Министр призвал педагогов, преподавателей делать все возможное, чтобы удаленный учебный процесс в средних и высших заведениях не был прерван. Педагоги должны руководствоваться чувством долга, продолжать поддерживать связь с учениками, зная хорошо каждого из них. В профильном министерстве надеются, что преподаватели лицеев и вузов останутся верными своему долгу.

"Уважаемые коллеги, учителя, у нас осталось мало времени до завершения учебного года. Наравне с медработниками именно вы являетесь героями, которые могут противостоять этому вызову. Цели, которые вы преследуете, должны помочь детям в понимании жизненных обстоятельств, в преодолении ряда сложных ситуаций", - заявил министр в обращении к педагогам республики.

По мнению Шарова, любой удаленный контакт с учениками должен внушать им уверенность в том, что все будет хорошо. Особенно это касается тех учеников или студентов, которые наиболее пали духом в сложившейся ситуации, не имея доступа к интернету.

Согласно данным ведомства, сейчас возможность удаленно обучаться имеют 92% детей в Молдове. С теми же, у кого нет интернета, педагоги будут связываться по телефону.

Шаров обратился к родителям молдавских школьников и лицеистов, на которых сейчас частично легла ответственность педагогов.

“Уделяйте больше времени своим детям, обращайте внимание на необходимость ежедневных физических нагрузок, выполнения гимнастики, различных упражнений”, - подчеркнул министр.

Особо стоит мобилизоваться в условиях удаленного обучения выпускникам лицеев, которым предстоит поступать в вузы страны, и студентам, сдающим государственные экзамены и намеревающимся трудоустраиваться. У них, по словам министра, не будет времени на раскачку, поэтому каждый день они должны использовать максимально рационально, не распыляясь на мелочи, идя к поставленной цели.

"В ближайшее время министерство представит несколько стратегий по сдаче государственных экзаменов, одна из которых будет выбрана в зависимости от дальнейшего развития ситуации", - уточнил Шаров.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 353 случая заболевания COVID-19. В республике зафиксированы 4 смерти (в том числе одна в Приднестровье) и 22 случая выздоровления от COVID-19.

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