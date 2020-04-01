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Дети за компьютером, фото из архива

Удаленное обучение в Молдове: министр образования - о том, как это будет

© CC0 / sharpemtbr / Children
Общество
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53130
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200401/29731131/udalennoe-obuchenie-v-moldove-ministr-obrazovaniya-o-tom-kak-eto-budet.html

Продолжение удаленного обучения учеников и студентов требует максимальной концентрации усилий и внимания - глава профильного министерства обратился ко всем учащимся, их родителям и педагогам республики.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований разработало методический план по удаленному обучению лицеистов и студентов в Молдове. При разработке национального документа учитывался опыт стран, оказавшихся в аналогичной с Молдовой ситуации в связи с опасностью распространения коронавируса. Об этом на брифинге в среду рассказал министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров.

"С такими резкими переменами сложно справиться. Существуют технические и логистические трудности. Но дидактические коллективы делают все возможное, чтобы не только в полной мере реализовать учебные программы, но и внушить терпение детям в сложный период чрезвычайного положения", - заявил Шаров.

Логотип Россотрудничества.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Министр призвал педагогов, преподавателей делать все возможное, чтобы удаленный учебный процесс в средних и высших заведениях не был прерван. Педагоги должны руководствоваться чувством долга, продолжать поддерживать связь с учениками, зная хорошо каждого из них. В профильном министерстве надеются, что преподаватели лицеев и вузов останутся верными своему долгу.

"Уважаемые коллеги, учителя, у нас осталось мало времени до завершения учебного года. Наравне с медработниками именно вы являетесь героями, которые могут противостоять этому вызову. Цели, которые вы преследуете, должны помочь детям в понимании жизненных обстоятельств, в преодолении ряда сложных ситуаций", - заявил министр в обращении к педагогам республики.

По мнению Шарова, любой удаленный контакт с учениками должен внушать им уверенность в том, что все будет хорошо. Особенно это касается тех учеников или студентов, которые наиболее пали духом в сложившейся ситуации, не имея доступа к интернету.

Пустая классная комната в школе
© AFP 2019 / ROB ENGELAAR
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Согласно данным ведомства, сейчас возможность удаленно обучаться имеют 92% детей в Молдове. С теми же, у кого нет интернета, педагоги будут связываться по телефону.

Шаров обратился к родителям молдавских школьников и лицеистов, на которых сейчас частично легла ответственность педагогов.

“Уделяйте больше времени своим детям, обращайте внимание на необходимость ежедневных физических нагрузок, выполнения гимнастики, различных упражнений”, - подчеркнул министр.

Особо стоит мобилизоваться в условиях удаленного обучения выпускникам лицеев, которым предстоит поступать в вузы страны, и студентам, сдающим государственные экзамены и намеревающимся трудоустраиваться. У них, по словам министра, не будет времени на раскачку, поэтому каждый день они должны использовать максимально рационально, не распыляясь на мелочи, идя к поставленной цели.

"В ближайшее время министерство представит несколько стратегий по сдаче государственных экзаменов, одна из которых будет выбрана в зависимости от дальнейшего развития ситуации", - уточнил Шаров.

Экзамен.
© Sputnik / Александр Кряжев
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Теги:
ЧП, Молдова, школы, вузы, обучение


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