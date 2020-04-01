Удаленное обучение в Молдове: министр образования - о том, как это будет

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований разработало методический план по удаленному обучению лицеистов и студентов в Молдове. При разработке национального документа учитывался опыт стран, оказавшихся в аналогичной с Молдовой ситуации в связи с опасностью распространения коронавируса. Об этом на брифинге в среду рассказал министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров.
"С такими резкими переменами сложно справиться. Существуют технические и логистические трудности. Но дидактические коллективы делают все возможное, чтобы не только в полной мере реализовать учебные программы, но и внушить терпение детям в сложный период чрезвычайного положения", - заявил Шаров.
"Уважаемые коллеги, учителя, у нас осталось мало времени до завершения учебного года. Наравне с медработниками именно вы являетесь героями, которые могут противостоять этому вызову. Цели, которые вы преследуете, должны помочь детям в понимании жизненных обстоятельств, в преодолении ряда сложных ситуаций", - заявил министр в обращении к педагогам республики.
По мнению Шарова, любой удаленный контакт с учениками должен внушать им уверенность в том, что все будет хорошо. Особенно это касается тех учеников или студентов, которые наиболее пали духом в сложившейся ситуации, не имея доступа к интернету.
Шаров обратился к родителям молдавских школьников и лицеистов, на которых сейчас частично легла ответственность педагогов.
“Уделяйте больше времени своим детям, обращайте внимание на необходимость ежедневных физических нагрузок, выполнения гимнастики, различных упражнений”, - подчеркнул министр.
Особо стоит мобилизоваться в условиях удаленного обучения выпускникам лицеев, которым предстоит поступать в вузы страны, и студентам, сдающим государственные экзамены и намеревающимся трудоустраиваться. У них, по словам министра, не будет времени на раскачку, поэтому каждый день они должны использовать максимально рационально, не распыляясь на мелочи, идя к поставленной цели.
"В ближайшее время министерство представит несколько стратегий по сдаче государственных экзаменов, одна из которых будет выбрана в зависимости от дальнейшего развития ситуации", - уточнил Шаров.
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