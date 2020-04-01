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Парламент Parlament

Вопреки карантину: парламент приглашает на виртуальную экскурсию

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200401/29731963/vopreki-karantinu-parlament-priglashaet-na-virtualnuyu-ekskursiyu.html

В связи с приостановкой визитов в здание парламента, парламент могут безопасно посетить все желающие даже в условиях чрезвычайного положения, объявленного по всей стране в связи с распространением COVID-19.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. На сайте молдавского парламента представлен виртуальный 3D-тур зала пленарных заседаний. Посетитель может просматривать зал в формате 360 градусов с восьми разных ракурсов и посетить президиум, центральную трибуну, ложи правительства и дипмиссии, а также секторы каждой партий. Подробная информация отображается при клике на значок определенного сектора.

В дальнейшем будут доступны и виртуальные туры других залов парламента.

Высший законодательный орган присоединяется к оказанию финансовой помощи медико-санитарным учреждениям страны и призывает соблюдать правила, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения на период пандемии.

Спикер парламента и председатель ПСРМ Зинаида Гречаная подчеркнула, что только общими усилиями властям и гражданам страны удастся одолеть пандемию.

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