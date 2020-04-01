История о молодом человеке, который нарушил режим самоизоляции

Урок для тех, кто вернулся из-за границы и не соблюдает меры, введенные властями на период чрезвычайного положения: что сделали жители одного из молдавских сел, когда увидели, что приехавший из-за рубежа молодой человек нарушает режим самоизоляции.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Многие граждане Молдовы соблюдают меры, введенные властями в целях предотвращения распространения COVID-19. Однако есть и те, для кого все эти ограничения кажутся какой-то игрой, и они игнорируют призывы властей. История молодого человека из села Бэлэшешть, Сынжерейского района, который недавно вернулся из Франции, - пример того, как не стоит поступать в условиях чрезвычайного положения тем гражданам, которые приезжают домой из-за границы.

"Герой" этого материала проигнорировал полученные от властей рекомендации и нарушал режим самоизоляции, выходя из дома. Что с ним произошло в комментарии радиостудии Sputnik Молдова рассказала примар (мэр) коммуны Бэлэшешть Елена Няга.

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"У нас был случай несоблюдения режима карантина. Речь идет о молодом человеке, который вернулся из Франции. Изначально я его предупредила и участковый, но он не послушал и продолжил выходить из дома", - сказала собеседница.

Соседи молодого человека и местная администрация не могли закрыть глаза на его поведение и обратились в службу "112".

"Мы получили очень много звонков и обращений – люди говорили, что он ходит по селу, и задавали вопросы, почему церковь, школа и все остальные соблюдают введенные меры, а он нет", - рассказала примар.

По ее словам, за такое поведение молодого человека оштрафовали.

"Если до этого случая некоторые из тех, кто вернулся из-за границы выходили в магазин, то после того, как оштрафовали этого молодого человека, уже никто не покидает своего двора", - добавила собеседница.

Всего в этом населенном пункте под наблюдением врачей находятся 16 человек, которые вернулись из Великобритании, Германии и России.

"Радует, что многие, кто возвращается домой из-за границы, звонит мне лично и сообщают о том, что они приехали, и интересуются, что нужно делать. А мы, конечно, даем инструкции", - рассказала Няга.

По ее словам, к настоящему моменту в этом населенном пункте не было выявлено ни одного случая заражения COVID-19.

Сколько человек прибывает в Молдову из-за границы

Глава МВД Молдовы Павел Войку в комментарии Sputnik сообщил, что поток прибывающих сейчас в республику людей "не таким большим", заверив граждан, что органы внутренних дел в состоянии на данный момент отследить состояние здоровья людей с симптомами вирусного заболевания. В частности, когда возникают подозрения по кому-то из прибывающих граждан, их временно изолируют для того, чтобы потом передать в руки врачей для дальнейшего контроля.

"Власти стран ЕС приняли решение о прекращении авиасообщения с рядом стран, в которых есть риск распространения вируса нового типа. Молдова также предприняла подобные меры за исключением ряда чартерных рейсов. Это – действенная мера", - уточнил министр.

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Более того, в качестве мер предосторожности были закрыты большинство наземных пограничных КПП с Украиной и Румынией, действуют лишь некоторые, где проводится более тщательный досмотр граждан, въезжающих в страну.

"Заполнение эпидемиологических листков, где граждане берут личную ответственность за нахождение в условиях карантина, - это та мера, которую предприняла именно Молдова, в большинстве стран такой меры безопасности не существует", - отметил собеседник.

Сотрудники полиции также тщательно следят за тем, чтобы граждане находились в условиях карантина, самоизоляции. Заполнение этого листка и несоблюдение карантинных норм ведет к административным санкциям граждан, которые игнорируют эти ограничения.

Более того, министр призвал к ответственности тех жителей страны, кто не соблюдает карантинных ограничений при чрезвычайном положении, объявленном из-за опасности распространения COVID-19.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 353 случая заболевания COVID-19. В республике зафиксированы 4 смерти пациентов с коронавирусом (в том числе одна в Приднестровье) и 22 случая выздоровления от COVID-19.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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