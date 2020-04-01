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Дом

Еще доступней: власти облегчают условия кредитования по программе Prima Casă

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200401/29732077/esche-dostupney-vlasti-oblegchayut-usloviya-kreditovaniya-po-programme-prima-casa.html

В этом году на внедрение программы предусмотрено 70 миллионов леев, из которых 50 миллионов - государственные гарантии.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. Программа кредитования Prima Casă (Первый дом) становится доступной практически для всех работающих граждан Молдовы. Власти расширили категории бенефициаров, а также в два раза снизили размер первого взноса, необходимого для покупки жилья. Соответствующие поправки в законодательство правительство утвердило на заседании в среду.

Жилой квартал
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Таким образом, предусматривается, что соискателю на кредит по Prima Casa будет необходимо иметь лишь 5% от стоимости квартиры или дома, который он намеревается купить. Ранее размер первого взноса составлял 10%.

Также снижены возрастные ограничения для бенефициаров. Программа, изначально задуманная как поддержка молодых семей, постепенно отходит от этих рамок. Теперь кредит по Prima Casă смогут взять и граждане, достигшие 50-летнего возраста. До недавних пор ипотекой под государственные гарантии могли воспользоваться только лица не старше 45 лет. Более того, воспользоваться услугами госпрограммы смогут граждане, в собственности которых уже есть недвижимость с жилой площадью, а также те, кто брал ипотечные кредиты до запуска Prima Casă, и те, кто является получателями компенсаций от государства.

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Как поясняют в министерстве финансов, внедрение этих поправок не потребует дополнительных вливаний из государственного бюджета. В этом году на внедрение программы предусмотрено 70 миллионов леев, из которых 50 миллионов - государственные гарантии.

По данным профильного ведомства, пока невозвратных кредитов в рамках Prima Casă нет. В свою очередь, 22 бенефициара оплатили ипотеку досрочно. Всего по государственной программе было выдано 4,1 тысячи ипотечных кредитов.

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