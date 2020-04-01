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Обустройство карантинного центра на территории Молдэкспо

Как будет выглядеть карантинный центр на территории "Молдэкспо" - фото

© Photo : Facebook / Igor Dodon
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200401/29732489/kak-budet-vyglyadet-karantinnyy-tsentr-na-territorii-moldekspo-photo.html

По словам главы республики, первоначально в карантинном центре будут делать тесты для диагностирования инфекции, по результатам которых зараженных людей отправят в больницы, а здоровые смогут уйти домой.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и примар (мэр) Кишинева Ион Чебан посетили выставочный центр "Молдэкспо". На территории комлпекса решением Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям планируется открыть карантинный центр для лиц с подозрением на инфицирование коронавирусом нового типа.

  • Обустройство карантинного центра на территории Молдэкспо
    Обустройство карантинного центра на территории "Молдэкспо"
    © Photo : Facebook / Igor Dodon
  • Обустройство карантинного центра на территории Молдэкспо
    Обустройство карантинного центра на территории "Молдэкспо"
    © Photo : Facebook / Igor Dodon
  • Обустройство карантинного центра на территории Молдэкспо
    Обустройство карантинного центра на территории "Молдэкспо"
    © Photo : Facebook / Igor Dodon
  • Обустройство карантинного центра на территории Молдэкспо
    Обустройство карантинного центра на территории "Молдэкспо"
    © Photo : Facebook / Igor Dodon
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© Photo : Facebook / Igor Dodon
Обустройство карантинного центра на территории "Молдэкспо"
"Ознакомился с ходом работ по обустройству павильона площадью 5000 квадратных метров. По словам главы центра Олега Круду, прилагаются усилия для того, чтобы через несколько дней было создано около 300-400 мест и организована необходимая логистика для приема лиц с подозрением на COVID-19", - сообщил Додон на своей Tстранице в Facebook.

По словам главы республики, первоначально в карантинном центре будут делать тесты для диагностирования инфекции, по результатам которых зараженных людей отправят в больницы, а здоровые смогут уйти домой.

Лаборатория лазерных измерений. Архивное фото
© Sputnik / Юрий Стрелец
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"Нам очень важно быть готовыми к возможному углублению кризиса, вызванного вирусом COVID-19, учитывая рост числа инфицированных людей. Карантинный центр позволит нам снять нагрузку с больниц и более эффективно управлять ситуацией, вызванной этой пандемией", - отметил президент.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

К настоящему моменту общее число людей, инфицированных COVID-19, в Республике Молдова достигло 423 человек, вылечившихся - 23.

Болезнь унесла жизни пятерых людей на обоих берегах Днестра. 

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