Как будет выглядеть карантинный центр на территории "Молдэкспо" - фото

По словам главы республики, первоначально в карантинном центре будут делать тесты для диагностирования инфекции, по результатам которых зараженных людей отправят в больницы, а здоровые смогут уйти домой.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и примар (мэр) Кишинева Ион Чебан посетили выставочный центр "Молдэкспо". На территории комлпекса решением Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям планируется открыть карантинный центр для лиц с подозрением на инфицирование коронавирусом нового типа.

"Ознакомился с ходом работ по обустройству павильона площадью 5000 квадратных метров. По словам главы центра Олега Круду, прилагаются усилия для того, чтобы через несколько дней было создано около 300-400 мест и организована необходимая логистика для приема лиц с подозрением на COVID-19", - сообщил Додон на своей Tстранице в Facebook.

По словам главы республики, первоначально в карантинном центре будут делать тесты для диагностирования инфекции, по результатам которых зараженных людей отправят в больницы, а здоровые смогут уйти домой.

"Нам очень важно быть готовыми к возможному углублению кризиса, вызванного вирусом COVID-19, учитывая рост числа инфицированных людей. Карантинный центр позволит нам снять нагрузку с больниц и более эффективно управлять ситуацией, вызванной этой пандемией", - отметил президент.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

К настоящему моменту общее число людей, инфицированных COVID-19, в Республике Молдова достигло 423 человек, вылечившихся - 23.

Болезнь унесла жизни пятерых людей на обоих берегах Днестра.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK