Значение морской гавани Молдовы возрастает во время чрезвычайного положения, когда объем грузоперевозок по суше резко сократился, отмечает администрация порта.

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Морской порт Джурджулешты продолжает работу в непрерывном режиме, с соблюдением рекомендованных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила администрация единственной морской гавани Молдовы.

По словам руководства порта, продолжается еженедельное контейнерное обслуживание южного терминала порта Констанца. По заявлению гендиректора управляющей портом Джурджулешты компании Danube Logistics Матиаса фон Тухера, перевозка грузов морскими и речными судами особенно важна в условиях, когда автоперевозчики сталкиваются со значительными задержками при пересечении границ транзитных стран.

В 2019 году через международный свободный порт Джурджулешты осуществлялся экспорт сельскохозяйственной продукции, в 44 страны, а также импорт нефтепродуктов, угля, удобрений, строительных материалов и других товаров из 27 стран.

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