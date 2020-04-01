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Порт Джурджулешты

Порт Джурджулешты продолжает работу в непрерывном режиме

moldnews.md
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200401/29733690/port-dzhurdzhuleshty-prodolzhaet-rabotu-v-nepreryvnom-rezhime.html

Значение морской гавани Молдовы возрастает во время чрезвычайного положения, когда объем грузоперевозок по суше резко сократился, отмечает администрация порта.

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Морской порт Джурджулешты продолжает работу в непрерывном режиме, с соблюдением рекомендованных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила администрация единственной морской гавани Молдовы.

Премьер Ион Кику побывал с рабочей поездкой в Джурджулештах, где ознакомился с работой международного порта.
© Photo : Guvernul Republicii Moldova / Direcţia comunicare și protocol
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По словам руководства порта, продолжается еженедельное контейнерное обслуживание южного терминала порта Констанца. По заявлению гендиректора управляющей портом Джурджулешты компании Danube Logistics Матиаса фон Тухера, перевозка грузов морскими и речными судами особенно важна в условиях, когда автоперевозчики сталкиваются со значительными задержками при пересечении границ транзитных стран.

В 2019 году через международный свободный порт Джурджулешты осуществлялся экспорт сельскохозяйственной продукции, в 44 страны, а также импорт нефтепродуктов, угля, удобрений, строительных материалов и других товаров из 27 стран.

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Теги:
Джурджулешты


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