Кабмин взял на себя ответственность за меры по поддержке граждан и бизнеса

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Правительство Молдовы взяло на себя ответственность за пакет мер, направленных на поддержку граждан страны и бизнеса в условиях чрезвычайного положения из-за коронавируса.
Вице-премьер, глава Минфина Сергей Пушкуца, представлявший законопроект, заявил, что, с учетом действия до 15 мая чрезвычайного положения, требуется срочное принятие мер, которые нацелены на снижение негативного влияния пандемии коронавируса на национальную экономику и на бюджетную устойчивость. Предлагаемые властями действия можно разделить на три компонента:
- меры, касающиеся социальной поддержки граждан;
- меры по поддержке предпринимательской деятельности;
- изменение ряда законов для того, чтобы улучшить налогово-бюджетное законодательство.
Что касается социальных мер по поддержке населения, то как отметил Пушкуца, речь пойдет об увеличении социальных пособий и расширении категорий получателей:
- минимальный размер пособия по безработице составит 2775 леев;
- предоставление пособия по безработице в размере 2775 леев для граждан, которые регистрируются в качестве безработных, но не соответствуют критериям для предоставления помощи (расширение списка получателей);
- поддержка малообеспеченных семей программой социальной поддержки: увеличение ежемесячного минимального гарантированного дохода с 1107 до 1300 леев на период чрезвычайного положения; увеличение размера минимального ежемесячного дохода, гарантируемого на каждого ребенка, с 553 до 975 леев;
- семьям, получающим соцпомощь, право на которую истекает в период чрезвычайного положения, продолжат выплачивать пособия до снятия режима ЧП;
- в период ЧП заявители на получение соцпомощи, которые должны предоставить подтверждающие документы о доходах, данные о земельных участках и составе семьи, должны будут подать декларацию о взятии на себя ответственности за указанные данные. Эта декларация будет приниматься в целях оценки возможной выплаты соцпомощи.
Среди мер по поддержке предпринимательской деятельности:
- субсидирование расходов работодателя, связанных с выплатой заработной платы/пособия в случае технической безработицы или простоя: в размере 100% от налогов и взносов, связанных с выплатой заработной платы, для экономических агентов, которые полностью или частично приостановили работу, согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью или решений Комиссии по чрезвычайным ситуациям; или в размере 60% для других экономических агентов;© Sputnik / Игорь Взоров
- освобождение от уплаты патента патентообладателям, которые прекратили свою деятельность в период чрезвычайного положения;
- возврат социальных взносов в фиксированной сумме для патентообладателей, лиц, занимающихся независимой деятельностью, индивидуальных предпринимателей, которые прекратили свою деятельность в период чрезвычайного положения;
- снижение НДС с 20 до 15% для сектора HoReCa (услуги "индустрии гостеприимства" - гостиничный, ресторанный бизнес, услуги кейтеринга);
- перенос до 25 июля срока уплаты местных налогов за первый квартал для экономических агентов, которые прекратили свою деятельность в соответствии с решениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям;
- консолидация доходов Фонда социальной поддержки населения путем введения двух новых сборов – аэропортового (taxa aeroportuară) и за переносимость (taxa de portabilitate). Эта мера, по мнению властей, пополнит фонд на 120 миллионов леев ежегодно;
- на среднесрочный период упростят процедуру декларирования и уплаты налогов и сборов.
Премьер Ион Кику отметил, что это "архиважный проект для предоставления срочной помощи предпринимателям, работникам и гражданам, которые нуждаются в помощи от государства".
"В последующие дни будет проведен ряд процедур, предусмотренных законодательством в этом смысле. Прошу подготовить все по процедуре и обеспечить, как можно быстрее, внедрение этих мер", - сказал глава правительства.
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