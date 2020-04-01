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Заседание кабинета министров РМ

Кабмин взял на себя ответственность за меры по поддержке граждан и бизнеса

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200401/29733716/kabmin-vzyal-na-sebya-otvetstvennost-za-mery-po-podderzhke-grazhdan-i-biznesa.html

Предлагаемые властями действия можно разделить на три компонента: меры, касающиеся социальной поддержки граждан, меры по поддержке предпринимательской деятельности и изменение ряда законов для того, чтобы улучшить налогово-бюджетное законодательство.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Правительство Молдовы взяло на себя ответственность за пакет мер, направленных на поддержку граждан страны и бизнеса в условиях чрезвычайного положения из-за коронавируса.

Министерство здравоохранения
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Вице-премьер, глава Минфина Сергей Пушкуца, представлявший законопроект, заявил, что, с учетом действия до 15 мая чрезвычайного положения, требуется срочное принятие мер, которые нацелены на снижение негативного влияния пандемии коронавируса на национальную экономику и на бюджетную устойчивость. Предлагаемые властями действия можно разделить на три компонента:

  1. меры, касающиеся социальной поддержки граждан;
  2. меры по поддержке предпринимательской деятельности;
  3. изменение ряда законов для того, чтобы улучшить налогово-бюджетное законодательство.

Что касается социальных мер по поддержке населения, то как отметил Пушкуца, речь пойдет об увеличении социальных пособий и расширении категорий получателей:

  • минимальный размер пособия по безработице составит 2775 леев;
  • предоставление пособия по безработице в размере 2775 леев для граждан, которые регистрируются в качестве безработных, но не соответствуют критериям для предоставления помощи (расширение списка получателей);
  • поддержка малообеспеченных семей программой социальной поддержки: увеличение ежемесячного минимального гарантированного дохода с 1107 до 1300 леев на период чрезвычайного положения; увеличение размера минимального ежемесячного дохода, гарантируемого на каждого ребенка, с 553 до 975 леев;
  • семьям, получающим соцпомощь, право на которую истекает в период чрезвычайного положения, продолжат выплачивать пособия до снятия режима ЧП;
  • в период ЧП заявители на получение соцпомощи, которые должны предоставить подтверждающие документы о доходах, данные о земельных участках и составе семьи, должны будут подать декларацию о взятии на себя ответственности за указанные данные. Эта декларация будет приниматься в целях оценки возможной выплаты соцпомощи.

Среди мер по поддержке предпринимательской деятельности:

  • субсидирование расходов работодателя, связанных с выплатой заработной платы/пособия в случае технической безработицы или простоя: в размере 100% от налогов и взносов, связанных с выплатой заработной платы, для экономических агентов, которые полностью или частично приостановили работу, согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью или решений Комиссии по чрезвычайным ситуациям; или в размере 60% для других экономических агентов;
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  • освобождение от уплаты патента патентообладателям, которые прекратили свою деятельность в период чрезвычайного положения;
  • возврат социальных взносов в фиксированной сумме для патентообладателей, лиц, занимающихся независимой деятельностью, индивидуальных предпринимателей, которые прекратили свою деятельность в период чрезвычайного положения;
  • снижение НДС с 20 до 15% для сектора HoReCa (услуги "индустрии гостеприимства" - гостиничный, ресторанный бизнес, услуги кейтеринга);
  • перенос до 25 июля срока уплаты местных налогов за первый квартал для экономических агентов, которые прекратили свою деятельность в соответствии с решениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям;
  • консолидация доходов Фонда социальной поддержки населения путем введения двух новых сборов – аэропортового (taxa aeroportuară) и за переносимость (taxa de portabilitate). Эта мера, по мнению властей, пополнит фонд на 120 миллионов леев ежегодно;
  • на среднесрочный период упростят процедуру декларирования и уплаты налогов и сборов.

Премьер Ион Кику отметил, что это "архиважный проект для предоставления срочной помощи предпринимателям, работникам и гражданам, которые нуждаются в помощи от государства".

"В последующие дни будет проведен ряд процедур, предусмотренных законодательством в этом смысле. Прошу подготовить все по процедуре и обеспечить, как можно быстрее, внедрение этих мер", - сказал глава правительства.

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В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

К настоящему моменту общее число людей, инфицированных COVID-19, в Республике Молдова достигло 423 человек, вылечившихся - 23.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (437)

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