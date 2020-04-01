В Приднестровье определяют потенциальные места размещения центров карантина

Руководство региона посещает различные медучреждения для того, что выявить, где возможно будет разместить максимальное количество пациентов в случае распространения коронавируса.

ТИРАСПОЛЬ, 2 апр – Sputnik. Приднестровские власти продолжают работу по определению наиболее оптимальных мест для потенциального размещения в населенных пунктах региона карантинных и лечебно-изоляционных центров. Рассматриваются возможности в Бендерах, Дубоссарах и Рыбнице. На данный момент единственный карантинный центр, где размещаются все пациенты с симптомами COVID-19, расположен в Слободзейской районной больнице.

В Рыбнице и Дубоссарах

Как писал ранее Sputnik, один из инфекционных корпусов Слободзейской больницы был в срочном порядке отремонтирован перед тем, как в него поступили первые пациенты. Второе здание, выполняющее функции госпиталя, нуждается в ремонте. Там необходимо установить поддоны для душевых кабинок, а также обеспечить пациентов горячей водой. Заявка уже направлена в Минэкономразвития. В ближайшие дни должны приступить к работам.

"Это здание, с которого начинались работы по Фонду капвложений. И сейчас становится понятным, что своевременно эти расходы были осуществлены. И сегодня, по сути, мы относительно готовы, чтобы принимать пациентов", - отметил глава исполнительной власти Александр Мартынов.

Как сообщили в правительственной пресс-службе, рассматривается вопрос возможности развернуть инфекционный госпиталь на базе лечебных учреждений в Рыбнице и Дубоссарах. В Рыбнице, к примеру, ремонтные работы уже завершаются.

В Дубоссарах есть отдельное здание инфекционного корпуса, которое работает, но требует ремонта. В течение дня представители профильных ведомств оценят состояние и фронт работы, а также сроки их проведения.

В Бендерах

Бендерские медучреждения, на базе которых предполагается развертывание в случае необходимости коронавирусных центров разного уровня, 1 апреля посетил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Педиатрический и гинекологический стационары бендерского Центра матери и ребенка располагают значительными площадями, но их минус в контексте обустройства инфекционных изоляторов в том, что здания имеют единую вентиляционную систему и общую схему доставки и организации питания.

"Потому на их площадке целесообразно расположить карантинный центр для граждан, ожидающих результаты анализов", - отметил в пресс-службе приднестровского лидера.

Госпиталь для носителей коронавируса предлагается развернуть в помещениях бендерской горбольницы. Ее инфекционное отделение рассчитано на полсотни коек (по 25 взрослых и детских). Задействовать в экстренном случае можно будет и пятиэтажное здание, в котором на сегодняшний день функционируют несколько отделений не инфекционного толка. Это позволит одномоментно принять еще сотню человек.

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