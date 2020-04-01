Как противостоит COVID-19 коммуна, куда из-за границы вернулись 400 человек

Сейчас под наблюдением специалистов в этом населенном пункте находятся порядка 50 человек, которые самоизолировались у себя дома.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. С момента объявления в Молдове чрезвычайного положения в коммуну Карпинены, Хынчешсткого района, вернулись из-за рубежа 400 человек. По словам примара (главы администрации) этого населенного пункта Иона Кэрпиняну, большинство из них приехало из Италии, где отмечено больше всего летальных исходов от COVID-19.

"Большинство людей вернулись из зон повышенного риска. В частности, из Италии, потому что много наших односельчан уехало в эту страну. Благодаря антикризисному штабу в сотрудничестве с семейными врачами центра по здравоохранению Карпинен и полиции. нам удалось проследить за всеми вернувшимися из-за рубежа", - отметил Кэрпиняну.

По его словам, сейчас под наблюдением специалистов в этом населенном пункте находятся порядка 50 человек, которые самоизолировались у себя дома.

"Ни у одного из них нет признаков простуды или COVID-19", - подчеркнул собеседник.

Как отметил примар, пока не было зарегистрировано нарушения режима самоизоляции.

"Конечно, некоторые поначалу не понимали, что надо соблюдать строгий режим, но мы их убедили", - добавил он.

Глава администрации сообщил, что в большинстве случаев вернувшиеся из-за рубежа попали под наблюдение благодаря эпидемиологическим анкетам, которые они заполняли на въезде в страну. Однако и сами односельчане сообщают властям о приехавших из-за границы соседей.

"У нас было всего несколько случаев, когда эпидемиологические анкеты не доходили до семейных врачей, но ответственные граждане звонили и говорили о своих соседях, которые вернулись домой", - добавил примар.

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К настоящему моменту в Карпиненах зарегистрирован всего один случай заболевания COVID-19, который подтвердился в субботу. Правда, речь идет не об "импорте" инфекции. По словам главы администрации, женщина, которая вернулась из-за границы пробыла в двухнедельном карантине, а затем отправилась в офис Агентства государственных услуг в Хынчештах, где и подхватила вирус. Сейчас она находится в больнице в Кишиневе.

"Мы установили число людей, с которым контактировала женщина. Речь идет об 11 гражданах. Все они находятся в режиме самоизоляции", - сказал Кэрпиняну.

По его словам, активизировались и местные экономические агенты – они привозят на дом пожилым людям продукты. При этом предпринимателями соблюдаются все меры предосторожности.

"Пожилые люди звонят в магазин, а экономический агент развозит продукты по домам… Большинство тех, кто уехал за границу звонят свои родным и просят их оставаться дома", - отметил примар.

Он также сообщил, что социальные работники заботятся о людях, которые прикованы к постели.

В коммуну Карпинены входят два села - Карпинены и Хоржешты.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 423 случая заболевания COVID-19. В республике зафиксированы 5 смертей (в том числе две в Приднестровье) и 23 случая выздоровления от COVID-19.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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