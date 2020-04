Как противостоит COVID-19 коммуна, куда из-за границы вернулись 400 человек

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. С момента объявления в Молдове чрезвычайного положения в коммуну Карпинены, Хынчешсткого района, вернулись из-за рубежа 400 человек. По словам примара (главы администрации) этого населенного пункта Иона Кэрпиняну, большинство из них приехало из Италии, где отмечено больше всего летальных исходов от COVID-19.

По его словам, сейчас под наблюдением специалистов в этом населенном пункте находятся порядка 50 человек, которые самоизолировались у себя дома.

"Ни у одного из них нет признаков простуды или COVID-19", - подчеркнул собеседник.

Как отметил примар, пока не было зарегистрировано нарушения режима самоизоляции.

"Конечно, некоторые поначалу не понимали, что надо соблюдать строгий режим, но мы их убедили", - добавил он.

Глава администрации сообщил, что в большинстве случаев вернувшиеся из-за рубежа попали под наблюдение благодаря эпидемиологическим анкетам, которые они заполняли на въезде в страну. Однако и сами односельчане сообщают властям о приехавших из-за границы соседей.

"У нас было всего несколько случаев, когда эпидемиологические анкеты не доходили до семейных врачей, но ответственные граждане звонили и говорили о своих соседях, которые вернулись домой", - добавил примар.

К настоящему моменту в Карпиненах зарегистрирован всего один случай заболевания COVID-19, который подтвердился в субботу. Правда, речь идет не об "импорте" инфекции. По словам главы администрации, женщина, которая вернулась из-за границы пробыла в двухнедельном карантине, а затем отправилась в офис Агентства государственных услуг в Хынчештах, где и подхватила вирус. Сейчас она находится в больнице в Кишиневе.

По его словам, активизировались и местные экономические агенты – они привозят на дом пожилым людям продукты. При этом предпринимателями соблюдаются все меры предосторожности.