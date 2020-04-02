Пандемия в Молдове: православная церковь поможет нуждающимся

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Кишиневско-Молдавская Митрополия обратилась к гражданам с просьбой расширить благотворительную деятельность, соблюдая строгие правила и рекомендации, установленные властями.
"На уровне епископии, монастырей, молодежных организаций и многого другого мы будем отслеживать, в какой ситуации сейчас пенсионеры, люди из социально-уязвимых слоев населения и будем продумывать, как можно им всем помочь", - уточняется в письме Митрополии, подписанном Митрополитом Кишиневским и всея Молдовы Владимиром.
В Митрополии уточнили, что активистов для проведения этой деятельности будут отбирать очень тщательно: это должны быть люди до 63 лет, а также при выборе добровольцев для их защиты учтут и другие рекомендации властей.
Одни из главных шагов для помощи людям в данной ситуации — это раздача продуктов питания, как горячие обеды, так и еда с большим сроком хранения.
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Помимо этого, для самых нуждающихся планируется организовать доставку не только еды, но и средств для личной гигиены, медикаментов и другого. Также будет организован поиск людей, способных оказать материальную помощь в этой ситуации.
Во время проведения всех этих благотворительных акций все будут соблюдать нормы безопасности и по профилактике коронавируса.
Коронавирус в Молдове
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 423 случая заболевания COVID-19. В республике зафиксированы 5 смертей (в том числе две в Приднестровье) и 23 случая выздоровления от COVID-19.
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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
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