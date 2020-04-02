Молдавский премьер рассказал о ситуации с COVID-19 и праздновании Пасхи

Глава молдавского кабмина отдельно остановился на том, сколько медработников заразилось коронавирусом в стране, о тест-системах и возможностях молдавских лабораторий.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. К настоящему моменту в Молдове выявлено 84 случая заражения медицинских работников. Об этом заявил премьер Ион Кикув интервью одному из местных телеканалов в среду.

По его словам, речь идет не только о врачах, но и о водителях скорых, фельдшерах, медсестрах и так далее.

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Пик коронавируса и празднование Пасхи

По мнению Кику, пик коронавируса придется на 15-25 апреля. Однако на этот период приходится Пасха и Поминальный день. Премьер обратил внимание, что власти приняли четкие меры, которые запрещают проведение служб в период чрезвычайного положения. Как отметил глава кабмина, согласно статистике за воскресенье, большая часть последовала этому требованию.

"Необходимо соблюдать закон и требования чрезвычайной комиссии, потому что риски довольно большие. Если следовать этому не будут, то государство применит те инструменты, которые у него есть, в том числе штрафы. И это уже происходит. Это исключительная ситуация. Большая часть священнослужителей понимают это", - сказал Кику.

По его словам, людям необходимо оставаться дома. Для того, чтобы убедить граждан не выходить из дома, должны подключиться СМИ, местные публичные власти и, конечно же, церковь.

Сколько у Молдовы тест-систем на коронавирус

Как заявил Кику, на данный момент у страны есть более 15 тысяч тест-систем на выявление коронавируса нового типа.

"Мы подписали контракт с китайской компанией на поставку дополнительных 100 тысяч тестов. Они могут поступить уже к 15 апреля", - заявил Кику.

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По его словам, с точки зрения наличия тест-систем проблем нет, однако есть другая проблема. "За все эти годы мы не позаботились о том, чтобы у нас было больше лабораторий. Теперь вопрос не в количестве тестах, а в ограниченных возможностях лабораторий. У нас есть лаборатория в Национальном агентстве общественного здоровья (аккредитованная ВОЗ – ред.), активируют в Бельцах и Кагуле", - отметил Кику.

По его словам, также власти провели дискуссии с представителями двух частных компаний.

"У них есть возможность обрабатывать по 1000-1200 тестов, но в случае необходимости они могут и больше. Думаю, и публичный сектор мог бы выйти на такие же объемы. То есть примерно плюс-минус 2-2,5 тысячи тестов в день", - сказал Кику.

Нужны ли Молдове карантинные центры?

Что касается карантинного центра на территории "Молдэкспо", то как отметил Кику, его на данном этапе не планируется использовать как больницу.

"С пятницы туда будут доставлять граждан с подозрением на коронавирус. После того как у них будут взяты анализы (а результаты станут известны в течение 7-10 часов) будет решено, что делать дальше – или его госпитализируют в медучреждение, или домой. В этом смысл этого центра", - сказал премьер.

Как отметил глава правительства, в случае необходимости такие центры могут появиться и в других регионах страны.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 423 случая заболевания COVID-19. В республике зафиксированы 5 смертей (в том числе две в Приднестровье) и 23 случая выздоровления от COVID-19.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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