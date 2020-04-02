В Минздраве обнародовали новые данные по ситуации с коронавирусом

К настоящему моменту общее число людей, инфицированных COVID-19, в Республике Молдова достигло 423 человек.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. В Молдове остается 423 подтвержденных случая коронавируса нового типа. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на брифинге в четверг.

"Речь идет о 75 случаях привнесения извне. Случаев распространения вируса внутри страны - 347", - заявила Думбрэвяну.

По словам министра, число пациентов в тяжелом состоянии выросло до 53. Все эти пациенты лежат в больнице имени Тома Чорбэ, а также в республиканской клинической больнице и в Архангела Михаила.

Больше всего заражений (170) в Кишиневе. Далее больше всего заражений в Штефан Водэ - 50, Сороки - 41, Приднестровье - 31, Хынчешты - 27, Кагул - 20, Яловены - 18, Сынжерей - 10, Кэушаны - 8, Новые Анены - 7, Оргеев - 6, Рышканы и Бельцы - 5, Тараклия - по 4, Ниспорены и Бричаны - 3, Кантемир, Чимишлия, Флорешты и Стрэшены - по 2, Басарабяска, Кэлэраш, Дубоссары, Фэлешты, Леова, Теленешты и Вулканешты - по 1.

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Общее число летальных исходов пациентов с коронавирусом в Молдове достигло 5 (в том числе 2 в Приднестровье).

Кроме того, в среду власти сообщили о еще одном выздоровевшем пациенте. Речь идет о 23-летнем молодом человеке из Кишинева. Таким образом, общее число излечившихся в Молдове от COVID-19 достигло 23 человек.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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