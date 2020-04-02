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В Кишиневе пьяный за рулем стал фигурантом сразу двух уголовных дел

© CC0 / Pixabay / tookapic
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200402/29741731/v-kishineve-pyaniy-za-rulem-stal-figurantom-srazu-dvukh-ugolovnykh-del.html

Не остался дома — мужчина не только разъезжал по столице в нетрезвом виде, но и пытался сопротивляться сотрудникам полиции.

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. В период борьбы с коронавирусной инфекцией, когда граждан призывают оставаться дома, не все соблюдают эти рекомендации. Более того, нарушители добавляют работы полиции, которая в эти дни работает с повышенной нагрузкой. В Кишиневе был задержан мужчина, который не только сел пьяным за руль, но и пытался угрожать полицейским.

По сообщению Генерального инспектората полиции, в столичном секторе Буюкань наряд полиции заметил, что из магазина, расположенного на автозаправочной станции, вышел по всем признакам пьяный мужчина, который попытался сесть за руль автомобиля и продолжить поездку.

Запретив водителю запускать мотор, наряд запросил поддержку Патрульной полиции. Тем временем водитель не только отказался выйти из машины и предъявить документы, но и повел себя агрессивно, обрушившись на сотрудников полиции с угрозами и оскорблениями.

Также, водитель отказался проследовать в наркологический диспансер для установления степени обвинения. В результате мужчину доставили в инспекторат полиции, где была установлена его личность. Нарушителем оказался 38-летний житель села Крузешты.

Против него возбуждено два уголовных дела: за отказ пройти проверку на степень опьянения и за оскорбление сотрудников полиции.

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Теги:
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