15:04 02 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.07
  • USD18.34
  • RUB0.23
  • RON4.16
  • UAH0.66
Поиск
Супермаркет

Налоговая выявила незаконные повышения цен на социально значимые товары

© Sputnik / Евгений Паскарь
Общество
Получить короткую ссылку
128 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200402/29741947/nalogovaya-vyyavila-nezakonnye-povysheniya-tsen-na-sotsialno-znachimye-tovary-.html

В течение марта было проведено 164 проверки с целью контроля формирования коммерческих цен на социально значимые товары.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Государственная налоговая служба выявила 23 случая нарушения, связанных с повышением цен на социально значимые товары в магазинах и аптеках.

Работник аптеки.
© Sputnik / Александр Кондратюк
Налоговая служба начинает ежедневные проверки

В результате 164 налоговых проверок, проведенных в марте, в том числе 43 за последнюю неделю месяца, были зафиксированы случаи увеличения торговой надбавки с 0,6% до 8,36% на продукты питания (гречка, молоко, масло, рис) и с 9,76% до 25,12% на фармацевтические препараты (лекарственные перчатки, дезинфицирующие средства).

Экономические агенты получат штраф в соответствии с действующим законодательством.

Государственная налоговая служба предупреждает, что проверки магазинов и аптек будут проводиться еженедельно с целью установления порядка в формировании цен на социально значимые товары.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Рост цен и чрезвычайное положение из-за COVID-19: что заявили в налоговой
Фармацевт рассказала, что больше покупают кишиневцы в условиях коронавируса
Несмотря на карантин: на Чеканах торгуют продуктами во дворах


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Цветы в благодарность тем, кто на передовой противостояния COVID-19
Цветы в благодарность тем, кто на передовой борьбы с COVID-19
Российские военные оборудуют полевой госпиталь в Бергамо – видео
Валютные поступления в Молдову (февраль 2020)
Денежные переводы в Молдову: факты и цифры

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться