Налоговая выявила незаконные повышения цен на социально значимые товары

В течение марта было проведено 164 проверки с целью контроля формирования коммерческих цен на социально значимые товары.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Государственная налоговая служба выявила 23 случая нарушения, связанных с повышением цен на социально значимые товары в магазинах и аптеках.

В результате 164 налоговых проверок, проведенных в марте, в том числе 43 за последнюю неделю месяца, были зафиксированы случаи увеличения торговой надбавки с 0,6% до 8,36% на продукты питания (гречка, молоко, масло, рис) и с 9,76% до 25,12% на фармацевтические препараты (лекарственные перчатки, дезинфицирующие средства).

Экономические агенты получат штраф в соответствии с действующим законодательством.

Государственная налоговая служба предупреждает, что проверки магазинов и аптек будут проводиться еженедельно с целью установления порядка в формировании цен на социально значимые товары.

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