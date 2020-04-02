Минобразования опровергло фейки о порядке обучения в школах и вузах

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Министерство образования выступило с заявлением, в котором подтверждает, что структура 2019-2020 учебного года не была изменена. В то же время министерство опровергло ложную информацию, которая распространилась в публичном пространстве, о якобы повторном проведении часов второго семестра 2019-2020 учебного года, начиная с 1 сентября.
В заявлении министерства подчеркивается, что обучение продолжается непрерывно, согласно методике образовательного процесса в карантинных условиях, в дистанционном режиме. Этот порядок действует в течение всего срока чрезвычайного положения, объявленного парламентом Республики Молдова, с 17 марта по 15 мая 2020 года.
Ведомство отмечает, что все документы, касающиеся процесса обучения в период ЧП, опубликованы на сайте Министерства образования, культуры и исследований, а также на странице министерства в Facebook.
Коронавирус в Молдове
На данный момент в Молдове 423 случаев заражения COVID-19. Общее число излечившихся от коронавируса достигло 23 человек. Летальных исходов пациентов с наличием этого вируса достигло 5 (в том числе 2 в Приднестровье).
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.
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