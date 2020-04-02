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Минобразования опровергло фейки о порядке обучения в школах и вузах

© Sputnik / Артем Житенев
Общество
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20310
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200402/29742166/minobrazovaniya-oproverglo-feyki-o-poryadke-obucheniya-v-shkolakh-i-vuzakh.html

В заявлении министерства подчеркивается, что обучение продолжается непрерывно, согласно методике образовательного процесса в карантинных условиях, в дистанционном режиме.

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik.  Министерство образования выступило с заявлением, в котором подтверждает, что структура 2019-2020 учебного года не была изменена. В то же время министерство опровергло ложную информацию, которая распространилась в публичном пространстве, о якобы повторном проведении часов второго семестра 2019-2020 учебного года, начиная с 1 сентября.

Дети за компьютером, фото из архива
© CC0 / sharpemtbr / Children
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В заявлении министерства подчеркивается, что обучение продолжается непрерывно, согласно методике образовательного процесса в карантинных условиях, в дистанционном режиме. Этот порядок действует в течение всего срока чрезвычайного положения, объявленного парламентом Республики Молдова, с 17 марта по 15 мая 2020 года.

Ведомство отмечает, что все документы, касающиеся процесса обучения в период ЧП, опубликованы на сайте Министерства образования, культуры и исследований, а также на странице министерства в Facebook.

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Теги:
удаленное образование


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