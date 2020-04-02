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Как выглядят населенные пункты, где объявлен карантин

Как выглядят населенные пункты в Молдове, где объявлен карантин - фото

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (439)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200402/29742799/kak-vyglyadyat-naselennye-punkty-gde-obyavlen-karantin-photo.html

На въезде в каждый из населенных пунктов, которые были закрыты на карантин, установлены контрольные пункты для обеспечения безопасности зон, а также для их мониторинга

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. С 1 апреля три населенных пункта в Молдове закрыты на карантин из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Речь идет о муниципии Сорока, городе Штефан-Водэ и селе Карагасаны, Штефан-Водского района. За соблюдением карантинного режима следят сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, полицейские, карабинеры, а также военнослужащие Нацармии.

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© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Как выглядят населенные пункты, где объявлен карантин
"На въезде в населенные пункты установлены контрольные пункты для обеспечения безопасности зон, а также для их мониторинга. Действия спасателей, полицейских и солдат направлены на обеспечение безопасности и защиты граждан, а также на оказание необходимой помощи местным органам власти", - отметили Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям.

Маски
© Sputnik / Алексей Даничев
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Ранее премьер Ион Кику сообщил, что продолжают появляться новые случаи заражения коронавирусом в этих населенных пунктах, поэтому установление карантинного режима было абсолютно необходимым. Он обратился к жителям муниципия Сорока, города Штефан-Водэ и села Карахасан с пониманием отнестись к такому решению властей, сотрудничать с местной администрацией и правоохранительными органами и следовать этому режиму.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 423 случая заболевания COVID-19. В республике зафиксированы 5 смертей (в том числе две в Приднестровье) и 23 случая выздоровления от COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (439)

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