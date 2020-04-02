Как выглядят населенные пункты в Молдове, где объявлен карантин - фото

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. С 1 апреля три населенных пункта в Молдове закрыты на карантин из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Речь идет о муниципии Сорока, городе Штефан-Водэ и селе Карагасаны, Штефан-Водского района. За соблюдением карантинного режима следят сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, полицейские, карабинеры, а также военнослужащие Нацармии.
- Как выглядят населенные пункты, где объявлен карантин
- Как выглядят населенные пункты, где объявлен карантин
- Как выглядят населенные пункты, где объявлен карантин
"На въезде в населенные пункты установлены контрольные пункты для обеспечения безопасности зон, а также для их мониторинга. Действия спасателей, полицейских и солдат направлены на обеспечение безопасности и защиты граждан, а также на оказание необходимой помощи местным органам власти", - отметили Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям.
Коронавирус в Молдове
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 423 случая заболевания COVID-19. В республике зафиксированы 5 смертей (в том числе две в Приднестровье) и 23 случая выздоровления от COVID-19.
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