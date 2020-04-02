Хорошая весть - в одном из общежитий сняли карантин, вызванный COVID-19

Режим, введенный в одном из корпусов Технического университета Молдовы снят, студенты в строгости соблюдали все меры, которые ранее ввело руководство вуза.

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. В первом общежитии Технического университета Молдова сняты карантинные ограничения. Соответствующее решение принято специалистами Национального агентства общественного здоровья после того, как студенты вуза строго придерживались предупредительных мер в течение 14 дней.

Далее все 70 проживающих в общежитии, у которых были подозрения на зараженность коронавирусом, будут оставаться в самоизоляции, не подвергая риску других своих коллег. Им предстоит еще в течение 14 дней соблюдать условия самоизоляции. Другие находятся вне подозрения.

Однако ограничения в общежитии остались - студенты могут покидать помещение общежития всего на два часа в день по необходимости покупки продуктов или лекарств.

Министерство образования, культуры и исследований, учитывая сложную эпидемическую ситуацию в республике, связанную с опасностью распространения COVID-19, издало указ, касающийся студентов вузов и колледжей, которые остались в общежитиях на период карантина и прерывания учебного процесса.

Таким образом, учащиеся, которые покинули общежитие в связи с объявлением карантина, запрещается возвращаться в него до того, как власти республики дадут разрешение на возобновление полноценного процесса получения образования с средних специальных и высших учебных заведениях страны.

Студенты должны знать - все их выходы и возвращения из зданий общежитий будут фиксироваться в соответствующих журналах. Более того, и жильцы, и коменданты, и технический персонал общежитий должны строго соблюдать правила предосторожности, в том числе касающиеся расстояния между людьми, стоящими неподалеку друг от друга.

Вводятся и спецмеры, связанные с особо тщательной обработкой химическими веществами помещений и всех поверхностей общежитий во избежание распространения вируса COVID-19.

Ранее министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну выразила возмущение тем фактом, что ответственные лица, принимающие решения о порядке деятельности учебных заведений, игнорировали решение Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью о прекращении образовательного процесса на всех уровнях в период вспышки COVID-19.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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