Работники разных сфер пожертвовали часть заработка на борьбу с COVID-19

В период пандемии граждане, трудящиеся в различных секторах, сочли необходимым внести свой материальный вклад в борьбу с коронавирусом в стране.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Офицеры Службы государственной охраны пожертвовали дневную зарплату для поддержки молдавских врачей.

Удалось собрать в сумме 206,6 тысяч леев. Эти средства переведены на специальный счет, открытый Министерством финансов.

"Сейчас трудные времена переживает все человечество. Все наши мысли и солидарность направлена на тех, кто находится в трудном положении, в том числе на тех, кто ставит под угрозу свою жизнь в борьбе с коронавирусом нового типа", – говорится в сообщении Службы госохраны.

Миллион леев на борьбу с коронавирусом: мэр Кишинева о сборе пожертвований>>>

Таким же образом поступили и многочисленные работники сферы культуры. Речь идет о сотрудниках министерства образования, культуры и исследований, а также представителях театров, музеев, научных институтов и других учреждений.

Некоторые выделили для нужд врачей и государства заработок за один день, некоторые за два или три трудовых дня.

Коронавирус в Молдове

На данный момент в Молдове 423 случая заражения COVID-19. Общее число излечившихся от инфекции достигло 23 человек.

Болезнь унесла жизни пятерых людей на обоих берегах Днестра.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK