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Молдавские леи.

Работники разных сфер пожертвовали часть заработка на борьбу с COVID-19

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (446)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200402/29744111/rabotniki-raznykh-sfer-pozhertvovali-chast-zarabotka-na-borbu-s-covid-19.html

В период пандемии граждане, трудящиеся в различных секторах, сочли необходимым внести свой материальный вклад в борьбу с коронавирусом в стране.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Офицеры Службы государственной охраны пожертвовали дневную зарплату для поддержки молдавских врачей.

Людмила Андрейчук
© Photo : Facebook / Speranţă şi Sănătate
Самые уязвимые граждане Молдовы нуждаются в поддержке общества

Удалось собрать в сумме 206,6 тысяч леев. Эти средства переведены на специальный счет, открытый Министерством финансов.

"Сейчас трудные времена переживает все человечество. Все наши мысли и солидарность направлена на тех, кто находится в трудном положении, в том числе на тех, кто ставит под угрозу свою жизнь в борьбе с коронавирусом нового типа", – говорится в сообщении Службы госохраны.

Миллион леев на борьбу с коронавирусом: мэр Кишинева о сборе пожертвований>>>

Таким же образом поступили и многочисленные работники сферы культуры. Речь идет о сотрудниках министерства образования, культуры и исследований, а также представителях театров, музеев, научных институтов и других учреждений.

Некоторые выделили для нужд врачей и государства заработок за один день, некоторые за два или три трудовых дня.

Коронавирус в Молдове

На данный момент в Молдове 423 случая заражения COVID-19. Общее число излечившихся от инфекции достигло 23 человек.

Болезнь унесла жизни пятерых людей на обоих берегах Днестра. 

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (446)

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