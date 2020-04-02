ЦИК ответила на обвинения в задержке публикации финансовых отчетов партий

Центральная избирательная комиссия заявила, что примет меры к партиям, которые не предоставили свою отчетность в установленные сроки.

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Центральная избирательная комиссия выступила с разъяснением относительно задержки публикации финансовых отчетов политических партий за 2019 год.

Так ЦИК отреагировала на публичное обращение общественной организации "Promo-LEX", которая обвинила избирательный орган в нарушении действующего законодательства и в отсутствии прозрачности в его деятельности.

"В соответствии с положениями нормативно-правовой базы, политические партии должны были представить финансовые отчеты управления за 2019 год до 31 марта, - говорится в тесте заявления, опубликованном в Facebook. - Напоминаем, что отчетность возможно предоставить и в электронном виде, через модуль "Финансовый контроль" и систему "Выборы". Это позволяет политическим партиям составлять и представлять эти отчеты в чрезвычайных ситуациях, аналогичных той, которая создалась в настоящее время.

ЦИК подчеркнул, что политические партии были предупреждены о необходимости соблюдения установленных законом сроков, последнее подобное уведомление было передано партиям 24 марта.

В этом контексте Комиссия заявила, что рассмотрит вопрос о действиях в отношении политических партий, которые не выполнили своих обязательств по представлению финансовых отчетов за 2019 год.

В то же ЦИК напоминает, что по распоряжению Комиссии по чрезвычайным ситуациям установлены дни отдыха с 30 марта по 3 апреля 2020 года в качестве выходных для подразделений в бюджетном секторе.

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"Как только деятельность ЦИК возобновится, информация о годовых отчетах по финансовому управлению политическими партиями за 2019 год будет опубликована на официальном сайте учреждения, доступной для всех заинтересованных сторон", - говорится в ответе ЦИК.

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