17:10 02 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.07
  • USD18.34
  • RUB0.23
  • RON4.16
  • UAH0.66
Поиск
ЦИК

ЦИК ответила на обвинения в задержке публикации финансовых отчетов партий

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
89 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200402/29744123/tsik-otvetila-na-obvineniya-v-zaderzhke-publikatsii-finansovykh-otchetov-partiy.html

Центральная избирательная комиссия заявила, что примет меры к партиям, которые не предоставили свою отчетность в установленные сроки.

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Центральная избирательная комиссия выступила с разъяснением относительно задержки публикации финансовых отчетов политических партий за 2019 год.

Так ЦИК отреагировала на публичное обращение общественной организации "Promo-LEX", которая обвинила избирательный орган в нарушении действующего законодательства и в отсутствии прозрачности в его деятельности.

Prim-miniștrii Ion Chicu și Viktor Orbán au semnat Declarația Comună pentru Parteneriat Strategic
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Комиссия по ЧС: со следующей недели вводятся новые ограничения

"В соответствии с положениями нормативно-правовой базы, политические партии должны были представить финансовые отчеты управления за 2019 год до 31 марта, - говорится в тесте заявления, опубликованном в Facebook. - Напоминаем, что отчетность возможно предоставить и в электронном виде, через модуль "Финансовый контроль" и систему "Выборы". Это позволяет политическим партиям составлять и представлять эти отчеты в чрезвычайных ситуациях, аналогичных той, которая создалась в настоящее время.

ЦИК подчеркнул, что политические партии были предупреждены о необходимости соблюдения установленных законом сроков, последнее подобное уведомление было передано партиям 24 марта.

В этом контексте Комиссия заявила, что рассмотрит вопрос о действиях в  отношении политических партий, которые не выполнили своих обязательств по представлению финансовых отчетов за 2019 год.

В то же ЦИК напоминает, что по распоряжению Комиссии по чрезвычайным ситуациям установлены дни отдыха с 30 марта по 3 апреля 2020 года в качестве выходных для подразделений в бюджетном секторе.

Весь медперсонал старше 63 лет в Кишиневе отправлен в отпуск>>>

"Как только деятельность ЦИК возобновится, информация о годовых отчетах по финансовому управлению политическими партиями за 2019 год будет опубликована на официальном сайте учреждения, доступной для всех заинтересованных сторон", - говорится в ответе ЦИК.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Кто займет вакантное место во фракции социалистов: что решил ЦИК
ЦИК изучил отчеты о доходах и расходах конкурентов перед выборами в Хынчештах
Теги:
ЦИК


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Цветы в благодарность тем, кто на передовой противостояния COVID-19
Цветы в благодарность тем, кто на передовой борьбы с COVID-19
Российские военные оборудуют полевой госпиталь в Бергамо – видео
Валютные поступления в Молдову (февраль 2020)
Денежные переводы в Молдову: факты и цифры

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться