Додон: ситуация со снабжением населения Молдовы продуктами питания стабильна

Глава республики отметил, что цены на энергоносители будут в скором времени снижены, поэтому данный фактор не окажет негативного воздействия на ценообразование и производственный процесс.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Ситуация вокруг снабжения населения Молдовы продуктами питания стабильна. Об этом сообщил президент республики Игорь Додон в четверг на своей странице в Facebook.

Такое заявление глава государства сделал после встречи с руководителями Ассоциаций производителей животноводческой и растениеводческой продукции, на которой обсуждались актуальные вопросы, связанные с обеспечением страны продовольствием.

"Это неотъемлемая часть системы национальной безопасности, тем более в условиях пандемического кризиса, поэтому высшее руководство страны уделяет этой теме первостепенное внимание. В ходе беседы констатировали: ситуация вокруг снабжения населения продуктами питания стабильна", - отметил Додон.

Он напомнил, что ранее представители крупнейших торговых сетей Молдовы на аналогичной рабочей встрече заверили, что спекулятивного завышения цен они не допустят.

"Сегодня говорили о важности обеспечения бесперебойного производственного процесса и продолжения экспорта и импорта необходимых товаров. В этом контексте изучили возникающие препятствия и рассмотрели возможности их устранения, включая нужные для этого переговоры с внешними партнерами", - добавил президент.

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С другой стороны, по его словам, отмечено, что текущий сельскохозяйственный год складывается непросто из-за засушливой осени 2019 года, прошедшей бесснежной зимы и ожидаемой далее засухи.

"При этом я заверил сельскохозяйственных производителей в том, что цены на энергоносители будут в скором времени снижены, поэтому данный фактор не окажет негативного воздействия на ценообразование и производственный процесс", - сообщил Додон.

По его словам, на заседании также озвучены предложения по максимальному стимулированию онлайн-торговли, в том числе для аграрной продукции, что поможет не только поддержать отечественного производителя, но и повысить уровень технологического развития национальной экономики.

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