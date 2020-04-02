Оппозиция не будет выдвигать вотум недоверия правительству Кику

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Оппозиционные силы в парламенте Молдовы заявили, что не собираются выдвигать вотум недоверия правительству Иона Кику в условиях чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса нового типа.
В четверг глава правительства должен был представить депутатам пакет мер, за которые кабмин взял на себя ответственность. В документ включены действия властей, направленные на поддержку населения и бизнеса в условиях чрезвычайного положения. Однако заседание не состоялось из-за отсутствия кворума. В этой связи главе кабмина пришлось выступить в парламентском пресс-центре.
Лидер парламентской группы Pro Moldova Андриан Канду отметил, что, с момента презентации премьером проекта с мерами по поддержке в условиях чрезвычайного положения, стартовали бы 72 часа, в течение которых оппозиция может выдвинуть вотум недоверия.
"Если в течение этих 72 часов не выдвигается вотум недоверия, то тогда законы вступают в силу с момента публикации (в Официальном мониторе страны - ред.). Насколько мне известно, вотум недоверия не планируется. Мы не будем выдвигать, и как я понял коллеги по оппозиции тоже не будут", - сказал Канду.
"И даже этот жест (то, что пакет мер не был рассмотрен в парламенте - ред.) не изменит позицию. Сейчас мы должны быть консолидированы и едины в отношении этой пандемии. Нужно сделать все возможное, чтобы быстрее преодолеть этот пандемический кризис", - сказал Слусарь.
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Глава фракции PAS Игорь Гросу отметил, что депутатам надо было собраться, обеспечив кворум, и заслушать премьера.
"Никто не выражал бы вотум недоверия из-за этого пакета мер, несмотря на то, что там есть вещи, с которыми мы не согласны", - сказал Гросу.
Коронавирус в Молдовечрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 423 случая заболевания COVID-19. В республике зафиксированы 5 смертей (в том числе две в Приднестровье) и 23 случая выздоровления от COVID-19.
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