В Молдове подтвердились 82 новых случая заражения коронавирусом

К настоящему моменту общее число людей, инфицированных COVID-19, в Республике Молдова достигло 505 человек.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. В Молдове подтвердились еще 82 случая коронавируса нового типа. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на брифинге в четверг.

"После обработки 332 тестов подтвердились 82 случая инфекции COVID-19", - заявила глава Минздрава.

По словам главы Минздрава, в пяти случаях речь идет об "импорте" вируса, носителями оказались граждане Молдовы, вернувшиеся на родину из Франции, Великобритании, Украины.

В 77 эпизодах речь идет о передачи инфекции внутри страны - Сорока, Кишинев, Штефан-Водэ, Фалешты, Кагул, Бельцы, Каушаны, Криуляны, Яловены, Оргеев, Страшены, Теленешты и Приднестровье.

Молдавский премьер рассказал о ситуации с COVID-19 и праздновании Пасхи>>>

Кроме того, выздоровели два пациента, повторные тесты на коронавирус которых показали отрицательный результат. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь Минздрава Кристина Стратулат.

"Общее число выздоровевших достигло 25 человек", - сказала собеседница.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK