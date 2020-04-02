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В Молдове подтвердились 82 новых случая заражения коронавирусом

© Sputnik /
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (452)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200402/29745688/moldova-podtverdilis-82-novykh-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom.html

К настоящему моменту общее число людей, инфицированных COVID-19, в Республике Молдова достигло 505 человек.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. В Молдове подтвердились еще 82 случая коронавируса нового типа. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на брифинге в четверг.

"После обработки 332 тестов подтвердились 82 случая инфекции COVID-19", - заявила глава Минздрава.
Машина полиции, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По словам главы Минздрава, в пяти случаях речь идет об "импорте" вируса, носителями оказались граждане Молдовы, вернувшиеся на родину из Франции, Великобритании, Украины.

В 77 эпизодах речь идет о передачи инфекции внутри страны - Сорока, Кишинев, Штефан-Водэ, Фалешты, Кагул, Бельцы, Каушаны, Криуляны, Яловены, Оргеев, Страшены, Теленешты и Приднестровье.

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Кроме того, выздоровели два пациента, повторные тесты на коронавирус которых показали отрицательный результат. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь Минздрава Кристина Стратулат.

"Общее число выздоровевших достигло 25 человек", - сказала собеседница.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (452)

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