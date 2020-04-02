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Министерство обороны

Линия доверия для ветеранов и их семей: Минобороны протягивает руку помощи

© Facebook / Igor Dodon/Facebook
Общество
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https://ru.sputnik.md/society/20200402/29745729/liniya-doveriya-dlya-veteranov-i-ikh-semey-minoborony-protyagivaet-ruku-pomoschi.html

Сотрудники военного ведомства в условиях чрезвычайного положения помогут решить проблемы весьма многочисленного контингента нуждающихся в поддержке.

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Министерство обороны создало кризисную ячейку и открыло телефонную линию доверия для решения проблем ветеранов войны и силовых структур, семей павших военнослужащих, которые нуждаются в особой помощи в период чрезвычайного положения.

Нуждающиеся в помощи могут звонить по телефонным номерам 022 25 20 65 и 022 25 21 78 с 8.00 до 17.00 (с понедельника по пятницу), или круглосуточно по номеру мобильного телефона 060705138.

Кроме того, "горячие линии" будут работать в каждом территориальном военном центре или военно-административном отделении во всех районах и муниципалитетах.

Военная техника на улице.
© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
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"Систематизируем ваши проблемы, а при необходимости обсудим их на заседаниях местных комиссий по чрезвычайным ситуациям через руководителей территориальных военных центров и военно-административных отделений, которые будут вашим голосом", - обратился министр обороны к ветеранам и вдовам военнослужащих.

Также он добавил, что будет лично следить за тем, как работает линия доверия "Ветеран", чтобы обратившиеся получили необходимую помощь.

В своем послании министр высоко оценил инициативу ветеранов поддержать усилия руководства государства в борьбе с пандемией и приветствовал стремление военных в отставке и резервистов, желающих стать волонтерами.

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Тема:
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