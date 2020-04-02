Линия доверия для ветеранов и их семей: Минобороны протягивает руку помощи

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Министерство обороны создало кризисную ячейку и открыло телефонную линию доверия для решения проблем ветеранов войны и силовых структур, семей павших военнослужащих, которые нуждаются в особой помощи в период чрезвычайного положения.
Нуждающиеся в помощи могут звонить по телефонным номерам 022 25 20 65 и 022 25 21 78 с 8.00 до 17.00 (с понедельника по пятницу), или круглосуточно по номеру мобильного телефона 060705138.
Кроме того, "горячие линии" будут работать в каждом территориальном военном центре или военно-административном отделении во всех районах и муниципалитетах.
Также он добавил, что будет лично следить за тем, как работает линия доверия "Ветеран", чтобы обратившиеся получили необходимую помощь.
В своем послании министр высоко оценил инициативу ветеранов поддержать усилия руководства государства в борьбе с пандемией и приветствовал стремление военных в отставке и резервистов, желающих стать волонтерами.
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